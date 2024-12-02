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Новогодний гид: больше, чем просто подарки

13 декабря 2024Помощь компаний
Текст:
Елена Бадалян
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До Нового года рукой подать: скоро на стол поставят оливье, а по телевизору покажут Женю Лукашина. Подготовили подарки? Рассказываем, как не только порадовать близких, но и сделать доброе дело.

  • К своему 18-летию фонд «Подари жизнь» совместно с сервисом Литрес выпустил книгу «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде». Мы правда гордимся тем, какой она получилась. Прочитать или послушать книгу можно на сервисе Литрес, чем не подарок на праздники? Уверены, она станет для вас источником душевных сил и большой любви, подарит ощущение новогоднего чуда. Все средства, вырученные от продажи сборника, будут направлены на помощь подопечным фонда, которые проходят лечение прямо сейчас. Им только предстоит стать героями такой книги.

  • Спасибо развитию сервисов доставок за то, что новогодний сюрприз можно подготовить даже для тех из близких, кто далеко. Например, выбрать что-то приятное на «Flowwow». Что важно, заказывая подарки в магазинах, которые участвуют в бонусной программе, вы можете копить и перечислять бонусы в фонд «Подари жизнь». 1 бонус — 1 рубль. Поверьте, любой вклад важен для выздоровления детей, даже если вам он кажется скромным.

  • Ювелирный бренд JOSER выпустил серию украшений в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В серию вошли серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки. Вся прибыль от их продажи будет направлена на помощь подопечным фонда «Подари жизнь». Красиво, стильно, про любовь!

  • Еще одна классная идея для праздничного сюрприза — мерч фонда, худи и футболки «Это мне по силам — любить». Искренне желаем, чтобы эта фраза стала вашим девизом в 2025 году! Сделать заказ для себя или близких можно у наших друзей на сайте компании «СМЕРЧ». Вся прибыль от продажи отправится в «Подари жизнь».

  • Тех, кто любит хлопотать по хозяйству, точно можно порадовать новой посудой и кухонной техникой. Ведь рождественский кекс интереснее выпекать в новенькой форме, а картошка для пюре, сваренная в красивой кастрюле из нового набора, покажется еще вкуснее. Наши друзья компания Röndell продают часть своего ассортимента с наклейкой благотворительной акции: процент от розничной стоимости приглянувшегося вам предмета будет перечислен в фонд на лечение детей. Не круто ли?

  • Классный подарок для самых юных художников — творческий набор для рисования на воде. Команда Lucky_kids проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». До 15 января 2025-го с продажи каждого набора «Эбру новогодний» 15 рублей будет перечислено в пользу фонда «Подари жизнь». Покупая подарок своим детям, вы помогаете другим побеждать болезнь!

  • Какой же праздник без воздушных шаров? Каждый месяц магазин Shariki Shop отправляет 1% прибыли на лечение подопечных фонда «Подари жизнь», и декабрь не станет исключением. Предлагаем украшать свой дом, помогая детям.

  • Слышали шутку про непобедимых русских, которые любят есть мороженое зимой? На улице в мороз лакомиться им все-таки не советуем, а вот вечером под пледом за просмотром кино — очень даже, отличный досуг для новогодних каникул.  Выбирайте ваш любимый сорт, но помните, что «Чистая линия» проводит акцию: один рубль с каждой упаковки мороженого, на которой есть логотип фонда, перечисляется для детей с онкогематологическими заболеваниями. Вам — вкусное мороженое, нашим подопечным — своевременное и эффективное лечение!

А еще мы будем благодарны, если вы сделаете такой важный подарок для детей, которых мы поддерживаем, — сдадите кровь. В клиниках, которым помогает фонд, всегда нужны доноры крови, а особенно сильно — как раз в новогодние праздники. Мы не призываем вас отказываться от шампанского на Новый год — наоборот! Мы и сами каждый раз пишем желание на бумажке, поджигаем его, высыпаем пепел в бокал и выпиваем вместе с игристым под бой курантов. Но если вы заранее сдадите кровь, то исполните заветное желание детей и родителей, которые проведут праздники в больницах, — ребятам точно хватит крови.

Как стать донором

читайте на сайте в специальном разделе

Новости

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Новогодний гид: больше, чем просто подарки

До Нового года рукой подать: скоро на стол поставят оливье, а по телевизору покажут Женю Лукашина. Подготовили подарки? Рассказываем, как не только порадовать близких, но и сделать доброе дело.

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