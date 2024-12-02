Новогодний гид: больше, чем просто подарки

До Нового года рукой подать: скоро на стол поставят оливье, а по телевизору покажут Женю Лукашина. Подготовили подарки? Рассказываем, как не только порадовать близких, но и сделать доброе дело.

К своему 18-летию фонд «Подари жизнь» совместно с сервисом Литрес выпустил книгу «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде» . Мы правда гордимся тем, какой она получилась. Прочитать или послушать книгу можно на сервисе Литрес , чем не подарок на праздники? Уверены, она станет для вас источником душевных сил и большой любви, подарит ощущение новогоднего чуда. Все средства, вырученные от продажи сборника, будут направлены на помощь подопечным фонда, которые проходят лечение прямо сейчас. Им только предстоит стать героями такой книги.

Еще одна классная идея для праздничного сюрприза — мерч фонда, худи и футболки «Это мне по силам — любить» . Искренне желаем, чтобы эта фраза стала вашим девизом в 2025 году! Сделать заказ для себя или близких можно у наших друзей на сайте компании «СМЕРЧ» . Вся прибыль от продажи отправится в «Подари жизнь».

Ювелирный бренд JOSER выпустил серию украшений в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В серию вошли серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки. Вся прибыль от их продажи будет направлена на помощь подопечным фонда «Подари жизнь». Красиво, стильно, про любовь!

Спасибо развитию сервисов доставок за то, что новогодний сюрприз можно подготовить даже для тех из близких, кто далеко. Например, выбрать что-то приятное на « Flowwow ». Что важно, заказывая подарки в магазинах, которые участвуют в бонусной программе, вы можете копить и перечислять бонусы в фонд «Подари жизнь». 1 бонус — 1 рубль. Поверьте, любой вклад важен для выздоровления детей, даже если вам он кажется скромным.

Тех, кто любит хлопотать по хозяйству, точно можно порадовать новой посудой и кухонной техникой . Ведь рождественский кекс интереснее выпекать в новенькой форме, а картошка для пюре, сваренная в красивой кастрюле из нового набора, покажется еще вкуснее. Наши друзья компания Röndell продают часть своего ассортимента с наклейкой благотворительной акции: процент от розничной стоимости приглянувшегося вам предмета будет перечислен в фонд на лечение детей. Не круто ли?

Классный подарок для самых юных художников — творческий набор для рисования на воде . Команда Lucky_kids проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». До 15 января 2025-го с продажи каждого набора «Эбру новогодний» 15 рублей будет перечислено в пользу фонда «Подари жизнь». Покупая подарок своим детям, вы помогаете другим побеждать болезнь!

Какой же праздник без воздушных шаров ? Каждый месяц магазин Shariki Shop отправляет 1% прибыли на лечение подопечных фонда «Подари жизнь», и декабрь не станет исключением. Предлагаем украшать свой дом, помогая детям.

Слышали шутку про непобедимых русских, которые любят есть мороженое зимой? На улице в мороз лакомиться им все-таки не советуем, а вот вечером под пледом за просмотром кино — очень даже, отличный досуг для новогодних каникул. Выбирайте ваш любимый сорт, но помните, что «Чистая линия» проводит акцию: один рубль с каждой упаковки мороженого, на которой есть логотип фонда, перечисляется для детей с онкогематологическими заболеваниями. Вам — вкусное мороженое, нашим подопечным — своевременное и эффективное лечение!

А еще мы будем благодарны, если вы сделаете такой важный подарок для детей, которых мы поддерживаем, — сдадите кровь. В клиниках, которым помогает фонд, всегда нужны доноры крови, а особенно сильно — как раз в новогодние праздники. Мы не призываем вас отказываться от шампанского на Новый год — наоборот! Мы и сами каждый раз пишем желание на бумажке, поджигаем его, высыпаем пепел в бокал и выпиваем вместе с игристым под бой курантов. Но если вы заранее сдадите кровь, то исполните заветное желание детей и родителей, которые проведут праздники в больницах, — ребятам точно хватит крови.