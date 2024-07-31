От квитанции до QR-кода

В 2007 году у фонда появляется расчетный счет в Сбербанке на льготных условиях. Настоящим прорывом стали уже заполненные квитанции в отделениях банка: теперь можно было не бояться запутаться в длинных рядах цифр, достаточно было указать свои данные и сумму.

В 2008 году у «Подари жизнь» появилась первая (в стране) благотворительная карта: 0,3% от всех покупок списывается в поддержку подопечных фонда, а банк удваивает сумму. Кстати, эту карту вы и сейчас можете оформить онлайн или в отделение Сбера.

В 2013 году фонд «Подари жизнь» вместе с компанией «Билайн» презентовал новый сервис мобильных пожертвований — короткий номер 6162. Это был первый подобный опыт для России. За все время работы номера было собрано несколько сотен миллионов рублей.

В 2015 году совместно с командой CleverPumpkin и при поддержке Aviasales запускается первое мобильное приложение «Подари жизнь». Теперь у вас в телефоне есть история ваших пожертвований, календарь донаций, новости фонда и важная информация о волонтерстве.

В 2021 году фонд подключил «Систему быстрых платежей» (СБП), которая позволяет делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона: помогать стало еще быстрее и проще!