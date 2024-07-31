От квитанции до QR-кода

Превратить благотворительность в удобный сервис: вспоминаем, какой путь прошел «Подари жизнь» за 17 лет, зачастую первым вводя прорывные технологии, которые позволяют помогать без усилий.
Нам важно, чтобы любой, кто хочет помочь подопечным фонда, мог делать это легко и быстро. Мы внимательно следим за новыми технологиями и думаем, как они могут быть использованы в благотворительности. Сейчас перевести любую сумму можно почти за минуту. А когда история фонда только начиналась, нашим благотворителям приходилось самим заполнять квитанции с многозначными номерами. Иногда даже не верится, сколько всего изменилось с тех пор.
В 2007 году у фонда появляется расчетный счет в Сбербанке на льготных условиях. Настоящим прорывом стали уже заполненные квитанции в отделениях банка: теперь можно было не бояться запутаться в длинных рядах цифр, достаточно было указать свои данные и сумму.
В 2008 году у «Подари жизнь» появилась первая (в стране) благотворительная карта: 0,3% от всех покупок списывается в поддержку подопечных фонда, а банк удваивает сумму. Кстати, эту карту вы и сейчас можете оформить онлайн или в отделение Сбера.
В 2013 году фонд «Подари жизнь» вместе с компанией «Билайн» презентовал новый сервис мобильных пожертвований — короткий номер 6162. Это был первый подобный опыт для России. За все время работы номера было собрано несколько сотен миллионов рублей.
В 2015 году совместно с командой CleverPumpkin и при поддержке Aviasales запускается первое мобильное приложение «Подари жизнь». Теперь у вас в телефоне есть история ваших пожертвований, календарь донаций, новости фонда и важная информация о волонтерстве.
В 2021 году фонд подключил «Систему быстрых платежей» (СБП), которая позволяет делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона: помогать стало еще быстрее и проще!
В 2022 году фонд столкнулся с падением пожертвований: отчасти это было связано с тем, что некоторые платежные технологии стали недоступными в России. Альтернатива была найдена: у нас появились сервисы SberPay и YandexPay.
Сделать благотворительность удобной, простой и доступной — одна из важных задач, которые стоят перед фондом. Каждый день мы работаем над тем, чтобы помогать можно было почти не замечая. Спасибо, что вы с нами!
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От квитанции до QR-кода
Превратить благотворительность в удобный сервис: вспоминаем, какой путь прошел «Подари жизнь» за 17 лет, зачастую первым вводя прорывные технологии, которые позволяют помогать без усилий.
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