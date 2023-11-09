Про Пашу, Эмиля, Рената и других в 2023 году

Друзья, привет! Наверняка вы уже подвели свои итоги года. И, конечно, я надеюсь, что вы не забыли отметить среди них и вашу помощь подопечным фонда — детям с онкологическими заболеваниями.

А я хочу поделиться с вами итогами работы фонда — ведь все это сделали именно вы, каждый из вас. Подробный отчет за 2023 год, как всегда, выйдет в апреле следующего года, когда мы получим окончательные цифры. А в этом письме я хочу вспомнить ключевые новости и сказать вам спасибо!

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь» Фото: Юлия Ласкорунская

В этом году мы продолжали делать все, чтобы изменения в стране и мире как можно меньше отразились на наших детях — тех, кому мы помогаем. Когда стало понятно, что реактивы и расходные материалы для очистки трансплантата стали недоступны, врачи Центра Димы Рогачева перешли на другие технологии. Но предоставить их детям можно было только за счет благотворителей, и в 2023 году эта помощь по-прежнему была постоянно нужна. Если бы не вы и не ваша поддержка, эффективность лечения могла бы резко снизиться, ребята чаще бы страдали от тяжелых осложнений. А так вы и в этом году помогли многим десяткам детей — например, Паше из Барнаула. Прошлый Новый год Паша встретил в трансплантационном отделении, а в первые недели года вы помогли ему с покупкой препарата «Энтивио» и других лекарств. В результате восстановление прошло достаточно благополучно, уже в апреле Пашу выписали домой.

В этом году мы продолжали делать все, чтобы изменения в стране и мире как можно меньше отразились на наших детях — тех, кому мы помогаем. Екатерина Шергова, директор фонда

Из-за ухода платежных систем мы потеряли большое количество пожертвований. Поэтому одним из главных итогов мы считаем запуск благотворительной карты Сбера «Подари жизнь» платежной системы МИР. Для нас удобство благотворителей — ключевая ценность. Новую карту уже оформили более 20 000 человек. Среди них наш амбассадор Марк Тишман. И даже наш бывший подопечный Эмиль. Когда-то благотворители помогли оплатить для Эмиля диагностику и лечение, а теперь он завел благотворительную карту, чтобы помогать другим детям. Эта самая трогательная история, которую мы с коллегами узнали в 2023 году.

Осенью в Измалково прошли первые субботники Фото: Юлия Ласкорунская

Мы не остановили стройку пансионата в Измалково. Это тоже невероятно важный пункт нашего списка, который, конечно, возможен только благодаря участию благотворителей: всех тех, кто целевым образом направил пожертвования на этот проект. Дома активно строятся, а мы уже ищем желающих помочь нам с отделкой интерьеров и благоустройством территории. Потому что пансионат должен не просто увеличить пропускную способность клиник, приняв к себе детей, но и стать для них уютным домом. Осенью вместе с сотрудниками компаний-благотворителей мы провели субботники: подготовили парк к зиме и высадили растения.

Я хочу делать все от меня зависящее для того, чтобы фонд работал еще эффективнее и проблемы наших детей решались системно. Екатерина Шергова, директор фонда

И, конечно, самые важные и значительные итоги этого года — истории вашей помощи. Это и вовремя полученные инновационные лекарства: за год мы совершили более 1500 закупок таких лекарств для детей. Это и правильно поставленные диагнозы — благодаря реагентам и лабораторным расходным материалам, которые мы с вами покупаем, благодаря оплате лабораторных исследований. Так, годовалому Ренату из Сургута фонд оплатил сложный генетический анализ, который позволил установить точный диагноз и подобрать правильную терапию. А у Мичээре из республики Саха сумели выявить редкое наследственное заболевание, определили необходимость трансплантации костного мозга и начали поиск донора.