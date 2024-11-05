С Новым годом!

Меня зовут Марк Тишман. Я артист и попечитель фонда «Подари жизнь». И это в моей жизни два самых дорогих сердцу предназначения. Сегодня у меня ответственная миссия — поздравить вас с наступающим Новым годом.

Поэтому я немного волнуюсь (от имени фонда я делаю это впервые). Но это приятное волнение, потому что есть стойкое ощущение, что это письмо я пишу по-настоящему близким мне людям. Ведь иногда даже родственников не объединяет столько любви и чудесных историй, сколько объединяет нас с вами как доноров, волонтеров, благотворителей. В канун праздника с теплотой задумываешься о тех ролях, которые нам удалось сыграть в уходящем году. Особенно в жизнях детей — подопечных фонда.

Марк Тишман, артист и попечитель фонда «Подари жизнь» Фото: Ирина Полярная

Только представьте, сколько из них благодаря всем нам встретят этот Новый год в кругу семьи, а не в больнице. Смогут нарядить елку. Помочь маме нарезать салаты. Будут заглядывать под эту самую елку, пытаясь угадать, что там — внутри подарочной упаковки. Знаете, как-то в Центре Димы Рогачева я познакомился с девятилетним Севой Блиновым, он лечился от лейкоза. Я был невероятно впечатлен его танцами и взрослыми размышлениями о жизни. Потом Сева попал в реанимацию, и вы помогли ему с необходимыми лекарствами, чтобы он оттуда скорее вышел. А я записал для него видеообращение. В нем я сказал, что он обязательно должен выздороветь и прийти ко мне на концерт. Сева так и сделал. Он выздоровел, я организовал для него поездку, а он… просто разорвал зрительный зал своим танцем, в конце которого пригласил на сцену свою маму. И вот они, счастливые, стояли там, на этой сцене, под шквал аплодисментов. И это была невероятная картина, правда.

Для меня огромная радость наблюдать перемены в детях. Сначала они измотаны лечением, а потом идут в детский сад, школу, институт. И это — результат наших с вами усилий. Марк Тишман, артист и попечитель фонда

Для меня огромная радость наблюдать такие перемены в детях. Ты видел их лысыми, на гормональной терапии, измотанными лечением. А теперь они, румяные (и с волосами!), идут в детский сад, школу, поступают в университеты. И это — результат наших с вами усилий. Еще недавно в социальной сети мне написал Мирон. Сейчас он уже взрослый парень, совмещает учебу и работу в строительно-дизайнерской компании. Любит все, что связано с автомобилями и дизайном. Я с трудом узнал в нем того двенадцатилетнего мальчика, который когда-то давно лечился от лейкоза. Возможно, что даже вы были для него донором крови — ему тогда требовалось много переливаний. И, представляете, Мирон нам с вами пишет: «Марк, я вот живу в Самаре, я здоров, и все у меня в порядке. Когда я лежал в больнице и был плох, одним из самых ярких впечатлений был ваш приезд. И спустя годы я этого не забываю, так же как не забываю помощь доноров и многих-многих других людей. Тогда меня это вдохновило и придало сил».

Хочу пожелать, чтобы ваши заветные мечты сбывались. Так же как это случилось у Маши. Чтобы вы были уверены в себе и блистали, как Сева. И чтобы вас поддерживали так, как Мирона. Марк Тишман, артист и попечитель фонда