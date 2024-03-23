С праздником, дорогие доноры!

«Мы начали лечиться в местной больнице, а потом, когда стало понятно, что без пересадки костного мозга не обойтись, нас перевели в Центр Димы Рогачева. Там Святослава буквально поставили на ноги. Когда он только поступил, помимо тотальной слабости, у него было множество осложнений: пневмония, стоматит, бронхит. Он не мог жить без переливаний крови. Но, к счастью, в больнице всегда была донорская кровь в достаточном количестве. Началось лечение по протоколу: сначала медикаменты, потом пересадка костного мозга. Из нашей семьи никто в качестве донора не подходил, встал вопрос о поиске донора в зарубежном регистре. Так в нашу жизнь пришел фонд “Подари жизнь”, который сделал для нас очень многое. Оплачивал лекарства, затем помог с оплатой поиска и активации донора, которого нашли в Германии. И доноров крови, кстати, в больницу тоже привлекал фонд. Я знаю, что “Подари жизнь” ведет свой регистр безвозмездных доноров крови, чтобы в критические моменты, когда детям срочно необходимы переливания, контакты были под рукой. Я, как мама ребенка, у которого были такие моменты, призываю всех вступать в этот регистр. Для этого нужно просто заполнить анкету. И уже этим можно подарить ребенку шанс на выздоровление».