С праздником, дорогие доноры!

Сегодня, в Национальный день донора, мы говорим вам спасибо за то, что вы есть, что вы с нами и неизменно помогаете детям: донорская кровь незаменима и совершенно необходима для победы над тяжелыми болезнями!
В честь праздника «Газета.Ru» рассказала историю Святослава Ольховского, подопечного фонда, который больше года лечился от апластической анемии. В этой истории есть все: бесконечные переливания донорской крови, без которых Святослав не мог обходиться, длительная разлука с мамой, пересадка костного мозга, ремиссия, одиннадцать пакетов игрушек и долгожданная встреча и долгие объятия! Спасибо, дорогие доноры, что делаете такие истории возможными!
Татьяна и Святослав Ольховские
Фото: из личного архива
«Мы начали лечиться в местной больнице, а потом, когда стало понятно, что без пересадки костного мозга не обойтись, нас перевели в Центр Димы Рогачева. Там Святослава буквально поставили на ноги. Когда он только поступил, помимо тотальной слабости, у него было множество осложнений: пневмония, стоматит, бронхит. Он не мог жить без переливаний крови. Но, к счастью, в больнице всегда была донорская кровь в достаточном количестве. Началось лечение по протоколу: сначала медикаменты, потом пересадка костного мозга. Из нашей семьи никто в качестве донора не подходил, встал вопрос о поиске донора в зарубежном регистре. Так в нашу жизнь пришел фонд “Подари жизнь”, который сделал для нас очень многое. Оплачивал лекарства, затем помог с оплатой поиска и активации донора, которого нашли в Германии. И доноров крови, кстати, в больницу тоже привлекал фонд. Я знаю, что “Подари жизнь” ведет свой регистр безвозмездных доноров крови, чтобы в критические моменты, когда детям срочно необходимы переливания, контакты были под рукой. Я, как мама ребенка, у которого были такие моменты, призываю всех вступать в этот регистр. Для этого нужно просто заполнить анкету. И уже этим можно подарить ребенку шанс на выздоровление».
Полную версию
читайте на сайте издания «Газета.Ru»
Новости
С праздником, дорогие доноры!
Сегодня, в Национальный день донора, мы говорим вам спасибо за то, что вы есть, что вы с нами и неизменно помогаете детям: донорская кровь незаменима и совершенно необходима для победы над тяжелыми болезнями!
Проект месяца: донорство
«Подари жизнь» начался с инициативной группы «Доноры–детям», а она — с отклика на объявление о поиске доноров. Все 17 лет работы фонд занимается развитием безвозмездного донорства крови.
Теракт в Москве: нужны ли доноры крови сейчас
Дорогие доноры! Спасибо, что откликнулись и хотите сдать кровь. Делимся важной информацией: Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших.