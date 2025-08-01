Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Софье нужны донорские гранулоциты

11 августа 2025Донорство
Софье Пигалевой, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, отрицательный резус-фактор.

Все было хорошо, пока в начале июня не заболело колено. Сначала одиннадцатилетняя Софья попала к врачу, который выписал лечение, а через пару дней оказалась в больнице в Ярославле с очень высокой температурой. Колено прооперировали, обследование провели, и с подозрением на острый миелобластный лейкоз девочку направили на лечение в Москву, в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Пока Софья в реанимации. Все меры приняты, план лечения определен, однако состояние девочки тяжелое. Чтобы помочь ей быстрее справиться с инфекциями, необходимы переливания донорских гранулоцитов.

Вторая группа, резус отрицательный

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.

  • На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Софьи Пигалевой.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

