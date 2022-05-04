Соне Пятнице 18 лет!

И это невероятно! Мы поздравляем дорогую Соню и желаем, чтобы все ее мечты непременно исполнились! Хотя о главной мечте она так и не рассказала: боится испортить сюрприз.

А вы помните Соню как приглашенную звезду на выступлениях Дианы Арбениной и исполнительницу «Южного полюса»? Как волонтера на Играх победителей? Как подопечную «Подари жизнь»? Она приехала лечиться в РДКБ в июне 2008 года, а в апреле 2010 года, когда наконец удалось взять под контроль хроническую РТПХ (реакцию «трансплантат против хозяина»), Соня закончила лечение. Она об этом вспоминать не то чтобы не хочет, просто… не может. Соня не помнит, как она болела. И это прекрасно.

С днем рождения! Фото: Ольга Павлова

Как у тебя дела? Все хорошо: учусь в школе, заканчиваю 10 класс, в следующем году буду сдавать ЕГЭ по русскому и литературе. Планирую поступать в вуз на режиссерский. Второй год занимаюсь в киношколе, снимаю фильмы. Почему вдруг кино? Я долго думала. Точно знала, что хочу с творчеством связать свою жизнь. Но никак не могла определиться. Сначала решила, что буду актрисой. Но потом поняла, что это не мое. Думала про журналистику, занималась четыре года в Центре медиатехнологий, получила диплом. Вроде клево, но чего-то не хватает. Совершенно случайно мне попалась киношкола, и я поняла, что кайфую от всего этого. Именно режиссура? Да, мне нравится придумывать идеи для фильмов, снимать их. Операторство, наверное, да, но с техникой у меня пока не очень. Вообще, если представить меня с большим микрофоном, который на самом деле больше меня, забавная картина получается.

Фото: Ольга Павлова 1 из 4

Расскажи про фильмы. Это короткометражки. Один, «Каток», полностью мой: я режиссер, и команду сама собирала. Второй, «Самое дорогое», снимали в киношколе, там я была продюсером. А как школа? Я не очень люблю ходить в школу. В это время я бы лучше пописала, поснимала... Недавно меня взяли в Совет старшеклассников, и я теперь главная по волонтерам в школе. Собираем «Коробку храбрости» для фонда. Почему ты выбрала песни Дианы Арбениной? Сама не знаю, честно сказать. Первый раз я ее увидела на концерте фонда, она, конечно, классная. А началось все с «Южного полюса», другие песни я уже потом начала смотреть, после того как мы с ней спели. В этом году мы встретились на юбилейном концерте фонда. Она же спонтанно там появилась. Я была рада спеть с ней как раньше. Вообще мы часто общаемся, но видимся редко.

Легендарное выступление Сони