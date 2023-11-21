Важное время не для себя

Так определяет волонтерство Сергей Кисляков — волонтер видеогруппы фонда. Сегодня мы хотим поделиться с вами его историей. О самых важных съемках, о подарке детям, о помощи фонду и о том, чем не стоит хвалиться.

Про «Подари жизнь» я узнал от знакомой. То ли в ее социальных сетях прочитал, что она волонтер в фонде, то ли еще как-то, точно уже не помню. Я тогда понятия не имел, чем фонды занимаются и как вообще можно помогать. Решил зайти на сайт посмотреть. Увидел там раздел про волонтерство в видеогруппах и очень этому обрадовался: я тогда уже обладал базовыми навыками видеосъемки, поэтому мог именно в этом быть полезен. Подал заявку, стал волонтером и уже около пяти лет езжу на различные мероприятия фонда в качестве видеооператора.

Сергей на съемках мастер-класса Фото: Сергей Валиев

Самые сложные съемки Самое трогательное, что мне приходилось снимать за эти годы, это, конечно, выпускные в Центре им. Дмитрия Рогачева. Этот праздник ежегодно организует фонд для тех детей, которые по причине болезни и тяжелого лечения не смогли пойти на выпускные в своих школах. Самый первый такой выпускной вызвал у меня шок. С одной стороны, вокруг атмосфера праздника и веселья. С другой, видишь, в каком иногда тяжелом состоянии находятся выпускники. Невольно вспоминаешь свои выпускные и вообще веселые подростковые годы и понимаешь, насколько дети, которые борются с тяжелыми болезнями, лишены такой простой радости. За этим эмоционально тяжеловато наблюдать, но как масштаб, задумка, воплощение, это грандиозное событие для подростков. Каждый участник старается вложить частичку себя, создать настроение праздника. И это получается. Волонтерство бывает разным Недавно я снимал серию художественных мастер-классов, на которых рисовали подопечные фонда. Моей задачей было снять процесс создания детьми рисунков и отдать исходники в фонд. После этого, я решил сделать в подарок каждому ребенку с мастер-класса видео про то, как он рисовал. Люди вообще как-то тепло и радостно реагируют на такое. Мне кажется, мало у кого есть ролик о своей деятельности, у меня вот такого нет. Потом я узнал, что одна из девочек, Маша, очень обрадовалась, когда получила ролик. Они с бабушкой его всем родным и знакомым показали и отправили. Я рад, что им понравилось.

Помимо видеосъемок еще, бывает, я отзываюсь на другие просьбы от фонда. Например, как-то было нужно собрать мебель на квартирах, которые снимает фонд для подопечных семей. Или бывает необходимость что-то перенести. Я с руками дружу, могу все приколотить, собрать. Когда у меня есть свободное время, мне не сложно отозваться на такие хозяйственные работы. Ресурсы на нужное и полезное Для меня волонтерство — это важное время, которое тратишь не на себя. Мой принцип такой: если не расходовать свои силы и ресурсы на что-то нужное и полезное, они скорее всего будут потрачены на что-то ненужное и бесполезное. Вообще я считаю, что про волонтерство надо уметь говорить, чтобы люди не думали, что ты хвалишься этим. Вот вы такие ходите каждую пятницу в бар, а я, значит, что-то полезное делаю. Нет, так не пойдет. Каждый сам должен решать, на что он готов потратить свое время.