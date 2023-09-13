Небольшое видео от Нурланы, волонтера «Подари жизнь». Она рассказывает, чем занимается, а главное — зачем: «Прихожу в больницу, чтобы помочь детям открыть двери в новое, где ребята будут не пациентами, а творцами».

«В прошлом я медсестра, сейчас работаю логопедом. У меня три чудесные дочки. Прихожу к ребятам в Морозовскую больницу заниматься творчеством, общаться, играть, развиваться. Очень люблю детей: все, чем я когда-либо занималась в жизни, было связано с ними. Обожаю лепить, рисовать, играть в настольные игры, создавать интересные картины.

Нурлана Мамедова в фонде уже пять лет Видео: Евгения Ванеева

Хочу приносить детям что-то совсем другое, помогать им открывать двери в новое, где они будут не пациентами, а творцами. Давать им возможность попасть в другой мир, где не задаются вопросы “как ты себя чувствуешь”, “какая у тебя температура”. Где можно разговаривать и открываться новому человеку, рассказывать о себе как о личности, говорить о том, что умеешь и любишь. Когда я вижу, как дети и мамы радуются, я понимаю, что все, что я делаю, идет на пользу. Хорошо, когда ребенок понимает, что он не один, что его окружают разные люди, но все они идут по одной дорожке, хотят сделать что-то хорошее.

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Для меня волонтерство — это что-то волшебное. Всегда выхожу из отделения очень счастливой: смогла подарить улыбку маме, ребенку. Или возможность немножко отвлечься, порадоваться тому, что получается. Сначала же может не получаться (или могут быть опасения, что не получится), а потом всегда выходит что-то превосходное. И это отдельная радость — видеть лица ребят, которые рады и благодарят. Это самое дорогое для меня».