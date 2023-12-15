Зачем донору электронный календарь?

Своими мыслями на этот счет поделились люди, которые придумали и воплотили идею создания календаря: донорский отдел фонда и разработчики приложения «Подари жизнь». А еще мы сняли видео о том, как пользоваться календарем.

«Идея создать календарь для доноров была продиктовано временем, в котором мы все сейчас живем. Планировать, записывать в календарь, включать напоминания стало нормой и необходимостью, — рассказывает Наталья Сидорова, координатор донорского проекта. — Приложение еще не так долго работает в новом виде, но наши доноры уже отмечают удобство того, что все под рукой: открыл календарь и видишь, когда, куда и зачем тебе идти. Также у них теперь есть возможность запланировать донацию и получать напоминание о ней в виде пуш-уведомления. Это действительно удобно».

Календарь донора — это просто! Видео: Евгения Ванеева

Расширяет функционал приложения «Наша команда ощущает максимальную ответственность за мобильное приложение, которое создает для фонда. Ощущения, что мы причастны к добрым, важным и социально значимым вещам, непередаваемы. Надеемся на то, что новая функция “Календарь доноров” будет еще одним основным сценарием использования приложения», — отмечает Денис Германенко, генеральный директор компании CleverPumpkin.

Хорошая замена бумажной версии «Функция “Календарь донора” пришла на смену бумажной версии календаря, где донор вручную отмечал свои предыдущие донации. Теперь эта функция в усовершенствованном виде доступна в мобильном приложении. Через приложение “Подари жизнь“ можно не только посмотреть даты предыдущих донаций, но и записаться на следующие, с учетом необходимых пауз между процедурами, — делится своими впечатлениями Максим Морозов, руководитель проектов компании CleverPumpkin. — При разработке календаря для доноров мы пользовались собственными решениями и техническими наработками. Благодаря этому мы сможем обеспечить оперативную поддержку приложения и его масштабирование в будущем».