С чем мы вас и поздравляем! От всей души и сердца, горячо, с любовью и большой благодарностью! Спасибо, что вы есть у детей, которым без вас просто не жить.
«Тебе, Мишка, можно хлеб, булку с вареньем, сушку, баранку, пустые макароны и кашу на воде, ты завтра кровь сдаешь», — приговаривал Арсений, сын Натальи Сидоровой, координатора донорского call-центра фонда.
Донорская акция в «Лаборатории Касперского»
Фото: Юлия Ласкорунская
Вам эти слова, конечно, знакомы. Это то, что всегда говорят донорам накануне донации, но не сегодня! Ведь сегодня ваш день, Всемирный день донора крови. Для нас это повод снова признаться вам в любви, поблагодарить за то, что вы откликаетесь на просьбы и сдаете кровь (даже не зная, для кого) безвозмездно. Отдаете себя, ничего не требуя взамен.
Мы очень благодарны вам за это. За то, что вы всегда рядом и помогаете детям выздоравливать и побеждать. За то, что однажды вы решили, что быть донором — это вам по силам.
С Днем донора, дорогие друзья! Съешьте тортик, запейте чем-нибудь вкусным. Но если завтра вы сдаете кровь, то помните: вам можно хлеб, булку с вареньем, сушку, баранку, пустые макароны и кашу на воде.
Все о вас и для вас
Новости
Дорогие доноры, сегодня ваш день!
С чем мы вас и поздравляем! От всей души и сердца, горячо, с любовью и большой благодарностью! Спасибо, что вы есть у детей, которым без вас просто не жить.
Отсутствие крови, или Все об анемии
У большинства людей костный мозг работает в полную силу и не останавливаясь. В нем есть достаточный резерв стволовых клеток, которые делятся, чтобы каждый день появлялись новые молодые предшественники эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.
С праздником, дорогие доноры!
Сегодня, в Национальный день донора, мы говорим вам спасибо за то, что вы есть, что вы с нами и неизменно помогаете детям: донорская кровь незаменима и совершенно необходима для победы над тяжелыми болезнями!