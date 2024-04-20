Дорогие доноры, сегодня ваш день!

С чем мы вас и поздравляем! От всей души и сердца, горячо, с любовью и большой благодарностью! Спасибо, что вы есть у детей, которым без вас просто не жить.

Вам эти слова, конечно, знакомы. Это то, что всегда говорят донорам накануне донации, но не сегодня! Ведь сегодня ваш день, Всемирный день донора крови. Для нас это повод снова признаться вам в любви, поблагодарить за то, что вы откликаетесь на просьбы и сдаете кровь (даже не зная, для кого) безвозмездно. Отдаете себя, ничего не требуя взамен.

Мы очень благодарны вам за это. За то, что вы всегда рядом и помогаете детям выздоравливать и побеждать. За то, что однажды вы решили, что быть донором — это вам по силам.

С Днем донора, дорогие друзья! Съешьте тортик, запейте чем-нибудь вкусным. Но если завтра вы сдаете кровь, то помните: вам можно хлеб, булку с вареньем, сушку, баранку, пустые макароны и кашу на воде.