Главное событие месяца — благотворительный день «Подари жизнь» на Усачевском рынке. Кроме того, продолжаются впечатляющие акции компаний в пользу подопечных фонда, а еще мы ждем турнир по футболу!
13 апреля, в субботу на Усачевском рынке пройдет благотворительный день фонда «Подари жизнь». Мы устраиваем его уже второй раз, о том, как прошел предыдущий, можно посмотреть здесь.
Ждем всех, будет много интересного. Артисты и музыканты (Саша Ревенко, Дарья Урсуляк, Ольга Бодрова, Максим Виторган и другие) встанут за прилавки продуктовых точек и корнеров рынка. Весь день будут проводится мастер-классы для детей и взрослых, вечером вас ждет музыкальная программа, а также угощения от шеф-повара Усачевского рынка. Подробная программа дня тут.
Что еще интересного?
Бренд Steffi: текстиль для дома.
ФК «Пульс»: витамины и лекарственные препараты.
Украшения Veritas от бренда JOSER: серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки.
Играйте в футбол!
21 апреля 2024 года состоится благотворительный турнир по футболу детских школ СЕЛТИК в поддержку подопечных фонда. Приходите болеть за участников турнира и/или поддержите подопечных фонда на странице события.
Больше акций
На специальной странице «Помогать, покупая»
Новости
Афиша апреля: акции и события
Главное событие месяца — благотворительный день «Подари жизнь» на Усачевском рынке. Кроме того, продолжаются впечатляющие акции компаний в пользу подопечных фонда, а еще мы ждем турнир по футболу!
TLS GROUP и доставка лекарств
Узнав, что у фонда «Подари жизнь» в 2022 году появились проблемы с доставкой из Германии жизненно важных препаратов, команда TLS GROUP предложила свою помощь по бесплатной доставке.
Бонусы «Азбуки вкуса» могут сгореть
Информация для участников клубной программы «Вкусомания»: успейте потратить накопленные бонусы до 31 марта 2024 года. Или переведите их в фонд «Подари жизнь».