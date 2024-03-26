Афиша апреля: акции и события

Главное событие месяца — благотворительный день «Подари жизнь» на Усачевском рынке. Кроме того, продолжаются впечатляющие акции компаний в пользу подопечных фонда, а еще мы ждем турнир по футболу!

13 апреля, в субботу на Усачевском рынке пройдет благотворительный день фонда «Подари жизнь». Мы устраиваем его уже второй раз, о том, как прошел предыдущий, можно посмотреть здесь.

Ждем всех, будет много интересного. Артисты и музыканты (Саша Ревенко, Дарья Урсуляк, Ольга Бодрова, Максим Виторган и другие) встанут за прилавки продуктовых точек и корнеров рынка. Весь день будут проводится мастер-классы для детей и взрослых, вечером вас ждет музыкальная программа, а также угощения от шеф-повара Усачевского рынка. Подробная программа дня тут.

Что еще интересного?

Бренд Steffi: текстиль для дома.

ФК «Пульс»: витамины и лекарственные препараты.

Украшения Veritas от бренда JOSER: серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки.

Играйте в футбол!

21 апреля 2024 года состоится благотворительный турнир по футболу детских школ СЕЛТИК в поддержку подопечных фонда. Приходите болеть за участников турнира и/или поддержите подопечных фонда на странице события.