Афиша сентября: акции и события

В первый месяц осени у нас много новых акций. Можно приобрести одежду из коллекции «Подари жизнь» и бренда Zarina, подарить фонду свой талант, купить благотворительный смузи и многое другое.
ПОДАРИ ЖИЗНЬ Х ZARINA
15 августа ZARINA вместе с «Подари жизнь» представила благотворительную коллекцию одежды. В капсулу для женщин и мужчин вошли футболки, свитшоты, джоггеры, носки. 10% от продажи каждой вещи из коллекции ZARINA направит на поддержку и лечение подопечных фонда. Успевайте: акция продлится до 15 сентября.
Елена Летучая, амбассадор фонда «Подари жизнь»
Фото: Ирина Полярная
Талант в подарок
26 ноября «Подари жизнь» исполнится 18 лет! И пусть до праздничной даты осталось еще немало дней, Сообщество друзей уже говорит подарок. Вернее, предлагает вам подарить фонду свои таланты: провести благотворительный мастер-класс, концерт, экскурсию или другое событие, и пожертвовать собранные средства детям. Кажется, лучшего поздравления и не придумаешь! Подробнее об акции на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”».
А еще мы предлагаем вам поддержать Дмитрия и его благотворительный забег: в этом году Дмитрий открыл для себя легкую атлетику и своим первым стартом решил помочь подопечным фонда в их нелегкой борьбе. Забег планируется 15 сентября, в Санкт-Петербурге и просто нет причин не поучаствовать.
Помогать, покупая
С 16 августа агентство элитной недвижимости Whitestone Capital будет перечислять в «Подари жизнь» 1% от выручки. Первый перевод в 10 000 рублей мы уже получили! Акция продлится до 15 августа следующего года.
В образовательном центре «ОЛДБРУК Дарьи Аполонской» есть самые разные курсы для детей и взрослых: от йоги и ментальной математики до самообороны и ораторского искусства. 150 рублей за оплату первого занятия образовательный центр направит на поддержку подопечных фонда.
Simply Green вновь начинает благотворительные продажи вкусных и полезных напитков. Один рубль с каждого чая и смузи, проданного в супермаркетах «Азбука вкуса», компания будет перечислять в пользу фонда. Акция продлится с 5 по 30 сентября.
Инвестиционная платформа Invest in запустила благотворительную акцию. Теперь 5% от суммы комиссии компания будет переводить в помощь детям.
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Новости
Афиша сентября: акции и события
В первый месяц осени у нас много новых акций. Можно приобрести одежду из коллекции «Подари жизнь» и бренда Zarina, подарить фонду свой талант, купить благотворительный смузи и многое другое.
«Мили милосердия — путь к выздоровлению»
Благотворительному проекту «Мили милосердия» исполнилось 16 лет. В честь этого события в первый месяц лета «Аэрофлот» удваивал переведенные в фонд мили. В итоге мы получили больше 7 млн миль, спасибо всем большое!
Афиша августа: акции и события
Напоминаем про самый важный сентябрьский флешмоб «Начнем с главного» и рассказываем об акциях в поддержку фонда: от раскраски про будущее Москвы до утилизации отходов. Читайте, присоединяйтесь, покупайте, помогайте!