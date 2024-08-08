Афиша сентября: акции и события

26 ноября «Подари жизнь» исполнится 18 лет! И пусть до праздничной даты осталось еще немало дней, Сообщество друзей уже говорит подарок. Вернее, предлагает вам подарить фонду свои таланты: провести благотворительный мастер-класс, концерт, экскурсию или другое событие, и пожертвовать собранные средства детям. Кажется, лучшего поздравления и не придумаешь! Подробнее об акции на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”» .

А еще мы предлагаем вам поддержать Дмитрия и его благотворительный забег: в этом году Дмитрий открыл для себя легкую атлетику и своим первым стартом решил помочь подопечным фонда в их нелегкой борьбе. Забег планируется 15 сентября, в Санкт-Петербурге и просто нет причин не поучаствовать.