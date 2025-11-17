Где сдать кровь в выходные декабря?

Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут и в Центре Димы Рогачева, где совсем недавно была катастрофическая нехватка крови. Важно: 31 декабря ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 6, 13, 20 и 27 декабря с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 27 декабря с 08:30 до 12:30;

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!