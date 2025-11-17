Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Где сдать кровь в выходные декабря?

3 декабря 2025Донорство
Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут и в Центре Димы Рогачева, где совсем недавно была катастрофическая нехватка крови. Важно: 31 декабря ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

Где сдать кровь в выходные декабря?

Рабочая суббота в Центре Рогачева

Рады сообщить, что 22 ноября, в субботу, в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева можно будет сдать кровь. В ОПК ждут доноров всех групп крови. Приходите, пожалуйста.

Донорство 18.11.2025

Спасибо, помощь оказана

Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 17.11.2025

