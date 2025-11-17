Где сдать кровь в выходные декабря?

Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут и в Центре Димы Рогачева, где совсем недавно была катастрофическая нехватка крови. Важно: 31 декабря ОПК не работают.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
В Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева можно попасть в субботу, 13 декабря, с 9:00 до 13:00. Предварительная запись по ссылке.
ОПК Морозовской детской городской клинической больницы работает без выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 декабря с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови ждет доноров в те же дни: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 декабря с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 6, 13, 20 и 27 декабря с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 27 декабря с 08:30 до 12:30;
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
