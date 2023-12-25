Где сдать кровь в выходные февраля

Дорогие доноры, 23 февраля ОПК и Центры крови работать не будут . В февральские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК и ГКБ № 52.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 17 февраля , с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 и +7 (915) 030-52-27.

Московский областной центр крови работает 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 февраля, с 8:00 до 13:00.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 3, 10, 17 и 24 февраля, с 8:00 до 13:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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