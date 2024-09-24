Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот»: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ. Главное, приходите.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 5 и 26 октября, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37 или +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает без выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 октября, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 5, 12, 19 и 26 октября, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 26 октября, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 5, 12, 19 и 26 октября, с 08:30 до 14:00. Можно записаться через Госуслуги.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные октября
Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот»: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ. Главное, приходите.
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