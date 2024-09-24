Где сдать кровь в выходные октября

Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот»: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ. Главное, приходите.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 5, 12, 19 и 26 октября , с 8:00 до 13:00.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 26 октября , с 8:30 до 12.30.

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 5, 12, 19 и 26 октября, с 08:30 до 14:00. Можно записаться через Госуслуги.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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