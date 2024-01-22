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Где сдать кровь в выходные марта

28 февраля 2024Донорство
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Дорогие доноры, 8 марта ОПК и Центры крови работать не будут. В мартовские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

 

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Где сдать кровь в выходные марта

Дорогие доноры, 8 марта ОПК и Центры крови работать не будут. В мартовские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.

Донорство 28.02.2024

Где сдать кровь в выходные февраля

Дорогие доноры, 23 февраля ОПК и Центры крови работать не будут. В февральские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК и ГКБ № 52.

Донорство 29.01.2024

В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры

Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры A(II)-, B(III)- и AB(IV)- (второй, третьей и четвертой групп с отрицательным резусом).

Донорство 22.01.2024

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