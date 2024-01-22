Дорогие доноры, 8 марта ОПК и Центры крови работать не будут. В мартовские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 16 марта, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 и +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 марта, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 2, 16, 23 и 30 марта, с 8:00 до 13:00.
Сдать кровь в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского можно 30 марта, с 8:30 до 12.30. Обращаем ваше внимание, что 1 марта ОПК работать не будет.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Полезная информация
Новости
Где сдать кровь в выходные марта
Дорогие доноры, 8 марта ОПК и Центры крови работать не будут. В мартовские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.
Где сдать кровь в выходные февраля
Дорогие доноры, 23 февраля ОПК и Центры крови работать не будут. В февральские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК и ГКБ № 52.
В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры
Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры A(II)-, B(III)- и AB(IV)- (второй, третьей и четвертой групп с отрицательным резусом).