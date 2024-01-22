Где сдать кровь в выходные марта

Дорогие доноры, 8 марта ОПК и Центры крови работать не будут. В мартовские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 16 марта , с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 и +7 (915) 030-52-27.

Московский областной центр крови работает 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 марта, с 8:00 до 13:00.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 2, 16, 23 и 30 марта , с 8:00 до 13:00.

Сдать кровь в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского можно 30 марта, с 8:30 до 12.30. Обращаем ваше внимание, что 1 марта ОПК работать не будет.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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