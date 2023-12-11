Как работают ОПК и Центры крови в праздничные дни? Мы подготовили подробное расписание. И очень надеемся, что дети не останутся без помощи: желающих прийти на донацию в каникулы становится меньше, но кровь очень нужна.
Напоминаем, что в последнюю субботу месяца, 30 декабря, доноров ждут в Московском областном центре крови и Городской клинической больнице №52. Тромбоциты принимают в Центр онкологии им. Блохина, запись по телефонам:+7 (499) 324-63-90, WhatsApp: +7 (916) 341-66-72.
31 декабря, 1, 2 и 7 января ОПК и Центры крови НЕ работают.
Расписание января
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 3, 4 и 5 января, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 и +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает 3, 4, 5, 8, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК:
Городская клиническая больница №52 ждет доноров всех групп крови 3, 4, 5, 6, 13, 20 и 27 января, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 8 января, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы — 13, 20 и 27 января, с 08:30 до 14:00.
Центр онкологии им. Блохина ждет доноров тромбоцитов — 3 и 6 января, с 7:30 до 12:00. Запись по телефонам:+7 (499) 324-63-90, WhatsApp: +7 (916) 341-66-72.
Важно: требуются только безвозмездные доноры! Регистрация в Москве или Московской области не нужна.
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Где сдать кровь в выходные января
Как работают ОПК и Центры крови в праздничные дни? Мы подготовили подробное расписание. И очень надеемся, что дети не останутся без помощи: желающих прийти на донацию в каникулы становится меньше, но кровь очень нужна.
В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина срочно нужны доноры
Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина не хватает донорской крови. Требуются доноры тромбоцитов, группа крови — любая.
В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры
Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры всех групп.