Где сдать кровь в выходные января

Как работают ОПК и Центры крови в праздничные дни? Мы подготовили подробное расписание. И очень надеемся, что дети не останутся без помощи: желающих прийти на донацию в каникулы становится меньше, но кровь очень нужна.

Напоминаем, что в последнюю субботу месяца, 30 декабря, доноров ждут в Московском областном центре крови и Городской клинической больнице №52. Тромбоциты принимают в Центр онкологии им. Блохина, запись по телефонам:+7 (499) 324-63-90, WhatsApp: +7 (916) 341-66-72.

31 декабря, 1, 2 и 7 января ОПК и Центры крови НЕ работают.

Расписание января

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 3, 4 и 5 января , с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 и +7 (915) 030-52-27.

Московский областной центр крови работает 3, 4, 5, 8, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января, с 8:00 до 13:00.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК:

Важно: требуются только безвозмездные доноры! Регистрация в Москве или Московской области не нужна.

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