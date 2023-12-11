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Где сдать кровь в выходные января

25 декабря 2023Донорство
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Как работают ОПК и Центры крови в праздничные дни? Мы подготовили подробное расписание. И очень надеемся, что дети не останутся без помощи: желающих прийти на донацию в каникулы становится меньше, но кровь очень нужна.

Напоминаем, что в последнюю субботу месяца, 30 декабря, доноров ждут в Московском областном центре крови и Городской клинической больнице №52. Тромбоциты принимают в Центр онкологии им. Блохина, запись по телефонам:+7 (499) 324-63-90, WhatsApp: +7 (916) 341-66-72.

31 декабря, 1, 2 и 7 января ОПК и Центры крови НЕ работают.

Расписание января

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК:

Важно: требуются только безвозмездные доноры! Регистрация в Москве или Московской области не нужна.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Где сдать кровь в выходные января

Как работают ОПК и Центры крови в праздничные дни? Мы подготовили подробное расписание. И очень надеемся, что дети не останутся без помощи: желающих прийти на донацию в каникулы становится меньше, но кровь очень нужна.

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