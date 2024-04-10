Отсутствие крови, или Все об анемии

У большинства людей костный мозг работает в полную силу и не останавливаясь. В нем есть достаточный резерв стволовых клеток, которые делятся, чтобы каждый день появлялись новые молодые предшественники клеток крови.
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Но иногда в работе костного мозга случаются сбои. По разным причинам он может перестать вырабатывать какие-то отдельные клетки крови или все сразу. Если это происходит, то организму нечем заменить предыдущие, те, которые уже отработали свой срок и погибли — как погибают в селезенке старые эритроциты, прожив свои 120 дней. Если старые клетки погибают, а новые не появляются, то общее количество эритроцитов в крови снижается. И возникает своего рода демографический провал.
Вы помните, что эритроциты, самые многочисленные клетки крови, иначе называются красными клетками. Именно из-за их цвета кровь красная, а она, в свою очередь, придает розовый цвет нашим губам и щекам, потому что движется по сосудам прямо под поверхностью кожи. С древних времен врачи соотносили нездоровую бледность кожи и слизистых оболочек с недостатком крови в сосудах — соотносили еще до того, как был изобретен микроскоп, обнаружены эритроциты в крови и измерен уровень гемоглобина. Соответствующую болезнь называли анемией. В переводе на русский это слово означает буквально «отсутствие крови».
Подробное изучение анемии показало, что снижение уровня гемоглобина и числа эритроцитов в крови может быть вызвано самыми разными причинами.
Наиболее частая причина — дефицит железа, ничем не заменимого микроэлемента, с участием которого в костном мозге строится молекула гемоглобина. Если железа не хватает, гемоглобин просто не может синтезироваться, даже если все остальные необходимые ингредиенты в достатке.
Вторая по распространенности причина анемии — недостаток витамина В12. Этот витамин не входит в состав гемоглобина, но он необходим клеткам — предшественницам эритроцитов, чтобы делиться. Поэтому при дефиците витамина В12 замедляется созревание молодых эритроцитов и в кровь их выходит мало.
К счастью обе эти анемии лечится просто. Главное — вовремя поставить верный диагноз. Однако есть много других, более редких видов анемий, которые вылечить не так-то легко.
Если старые клетки погибают, а новые не появляются, то общее количество эритроцитов в крови снижается. И возникает своего рода демографический провал.
Существуют анемии наследственные. Они могут быть связаны, например, с поломками в генах, которые отвечают за структуру белка гемоглобина или за строение клеточной оболочки эритроцита. Такие поломки передаются от родителей детям, и симптомы анемии могут проявляться с самого раннего возраста.
Бывают анемии из-за повышенного разрушения эритроцитов. Они называются гемолитическими и возникают, например, когда собственная иммунная система человека формирует антитела против красных клеток крови — и эти антитела разрушают не только старые клетки, но и вообще все имеющиеся эритроциты в крови. А иногда анемия связана с тем, что что-то нарушилось в самом костном мозге и новые эритроциты (да и другие клетки) больше не поступают оттуда в кровь. Такая анемия называется апластической.
Независимо от причины анемии, у человека со сниженным уровнем гемоглобина и эритроцитов развивается гипоксия, так как транспортных средств для переноса кислорода из легких в ткани теперь недостаточно. Кое-что организм в такой ситуации все-таки может сделать, чтобы на время спасти ситуацию. Например, он может компенсировать недостаток эритроцитов при анемии скоростью перемещения всех оставшихся красных клеток крови. То есть заставить сердце стучать быстрее, а легкие чаще делать вдохи и выдохи. Это называется адаптацией.
Адаптируясь, организм привыкает работать в условиях нового, более низкого уровня эритроцитов и гемоглобина. Однако нельзя длительно поддерживать высокую частоту дыхания и сердцебиения совсем без последствий. Легкие и сердце не могут работать с такой интенсивностью без передышки. А если им приходится это делать из-за недостаточного количества эритроцитов и гемоглобина, то со временем структура сердечной мышцы и ткани легких может измениться. Они станут хуже справляться с повышенной нагрузкой, и наступит декомпенсация. Это когда сил адаптироваться к новым условиям уже не осталось. То есть, несмотря на усиленную работу сердца и легких, организм будет испытывать кислородное голодание.
Именно поэтому врачи-гематологи всегда торопятся найти причину анемии и исправить проблему как можно скорее. Например, в случае анемии из-за дефицита железа пациенту назначают препараты железа, чтобы пополнить запасы этого микроэлемента. В случае некоторых наследственных анемий пациенту может потребоваться трансплантация костного мозга. А при апластической анемии пациенту может быть необходимо не только получать лекарственное лечение, но и многие недели и месяцы регулярно переливать донорскую кровь.
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У большинства людей костный мозг работает в полную силу и не останавливаясь. В нем есть достаточный резерв стволовых клеток, которые делятся, чтобы каждый день появлялись новые молодые предшественники эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.
С праздником, дорогие доноры!
Сегодня, в Национальный день донора, мы говорим вам спасибо за то, что вы есть, что вы с нами и неизменно помогаете детям: донорская кровь незаменима и совершенно необходима для победы над тяжелыми болезнями!
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