Отсутствие крови, или Все об анемии

У большинства людей костный мозг работает в полную силу и не останавливаясь. В нем есть достаточный резерв стволовых клеток, которые делятся, чтобы каждый день появлялись новые молодые предшественники клеток крови.

Но иногда в работе костного мозга случаются сбои. По разным причинам он может перестать вырабатывать какие-то отдельные клетки крови или все сразу. Если это происходит, то организму нечем заменить предыдущие, те, которые уже отработали свой срок и погибли — как погибают в селезенке старые эритроциты, прожив свои 120 дней. Если старые клетки погибают, а новые не появляются, то общее количество эритроцитов в крови снижается. И возникает своего рода демографический провал. Вы помните, что эритроциты, самые многочисленные клетки крови, иначе называются красными клетками. Именно из-за их цвета кровь красная, а она, в свою очередь, придает розовый цвет нашим губам и щекам, потому что движется по сосудам прямо под поверхностью кожи. С древних времен врачи соотносили нездоровую бледность кожи и слизистых оболочек с недостатком крови в сосудах — соотносили еще до того, как был изобретен микроскоп, обнаружены эритроциты в крови и измерен уровень гемоглобина. Соответствующую болезнь называли анемией. В переводе на русский это слово означает буквально «отсутствие крови».

Подробное изучение анемии показало, что снижение уровня гемоглобина и числа эритроцитов в крови может быть вызвано самыми разными причинами. Наиболее частая причина — дефицит железа, ничем не заменимого микроэлемента, с участием которого в костном мозге строится молекула гемоглобина. Если железа не хватает, гемоглобин просто не может синтезироваться, даже если все остальные необходимые ингредиенты в достатке.

Вторая по распространенности причина анемии — недостаток витамина В12. Этот витамин не входит в состав гемоглобина, но он необходим клеткам — предшественницам эритроцитов, чтобы делиться. Поэтому при дефиците витамина В12 замедляется созревание молодых эритроцитов и в кровь их выходит мало. К счастью обе эти анемии лечится просто. Главное — вовремя поставить верный диагноз. Однако есть много других, более редких видов анемий, которые вылечить не так-то легко.

Если старые клетки погибают, а новые не появляются, то общее количество эритроцитов в крови снижается. И возникает своего рода демографический провал.

Существуют анемии наследственные. Они могут быть связаны, например, с поломками в генах, которые отвечают за структуру белка гемоглобина или за строение клеточной оболочки эритроцита. Такие поломки передаются от родителей детям, и симптомы анемии могут проявляться с самого раннего возраста. Бывают анемии из-за повышенного разрушения эритроцитов. Они называются гемолитическими и возникают, например, когда собственная иммунная система человека формирует антитела против красных клеток крови — и эти антитела разрушают не только старые клетки, но и вообще все имеющиеся эритроциты в крови. А иногда анемия связана с тем, что что-то нарушилось в самом костном мозге и новые эритроциты (да и другие клетки) больше не поступают оттуда в кровь. Такая анемия называется апластической.