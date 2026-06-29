Сдать кровь в выходные августа

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите!

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 августа с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;

Московский областной центр крови работает 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 августа с 08:00 до 13:00.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 1, 8, 15, 22 и 29 августа с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 29 августа с 08:30 до 12:30.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!