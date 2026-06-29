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Сдать кровь в выходные августа

31 июля 2026Донорство
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Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите!

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

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Сдать кровь в выходные августа

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите!

Донорство 31.07.2026

Спасибо, ситуация нормализовалась

Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров всех групп крови. Если вы как раз собирались сдавать кровь, очень вас ждем. Летом из-за отпусков доноров в больницах всегда меньше.

Донорство 16.07.2026

Сдать кровь в выходные июля

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите. Летом доноров всегда меньше.

Донорство 29.06.2026

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