Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите!
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 августа с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 августа с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 1, 8, 15, 22 и 29 августа с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 29 августа с 08:30 до 12:30.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Новости
Сдать кровь в выходные августа
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите!
Спасибо, ситуация нормализовалась
Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров всех групп крови. Если вы как раз собирались сдавать кровь, очень вас ждем. Летом из-за отпусков доноров в больницах всегда меньше.
Сдать кровь в выходные июля
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите. Летом доноров всегда меньше.