Сдать кровь в выходные декабря

Дорогие доноры, в декабрьские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 9 и 23 декабря , с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 и +7 (915) 030-52-27.

Московский областной центр крови работает 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 декабря, с 8:00 до 13:00.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 2, 9, 16, 23 и 30 декабря , с 8:00 до 13:00.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает в субботу, 23 декабря , с 8:30 до 12.30.

Центр крови ФМБА по субботам принимает только доноров плазмы — 2, 9, 16 и 23 декабря с 08:30 до 14:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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