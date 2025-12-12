Сдать кровь в выходные января

Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Уже с 3 января вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови и ГКБ № 52. Расписание сложное, будьте внимательны.

Еще раз напоминаем, что 31 декабря ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 3, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 24 и 31 января с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 11 и 31 января с 08:30 до 12:30.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!