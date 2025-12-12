Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Сдать кровь в выходные января

29 декабря 2025Донорство
Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Уже с 3 января вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови и ГКБ № 52. Расписание сложное, будьте внимательны.

Еще раз напоминаем, что 31 декабря ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Новости

Алдын-Сай нужны донорские гранулоциты

Алдын-Сай Аракчаа, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 23.12.2025

В РДКБ срочно нужны доноры

Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Очень нужна кровь всех групп. Отделение переливания работает в будни, если у вас есть возможность прийти в понедельник, будем рады.

Донорство 12.12.2025

