Сдать кровь в выходные января

Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Уже с 3 января вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови и ГКБ № 52. Расписание сложное, будьте внимательны.
Еще раз напоминаем, что 31 декабря ОПК не работают.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 января с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 января с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 3, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 24 и 31 января с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 11 и 31 января с 08:30 до 12:30.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Алдын-Сай нужны донорские гранулоциты
Алдын-Сай Аракчаа, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.
В РДКБ срочно нужны доноры
Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Очень нужна кровь всех групп. Отделение переливания работает в будни, если у вас есть возможность прийти в понедельник, будем рады.