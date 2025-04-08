К 1 июня — Дню защиты детей — четыре компании объявили о старте благотворительных акций в пользу подопечных «Подари жизнь»: Мосбиржа, магазины «Дикси» и «Цветомания», а также кондитерские Chocoroom.
Бренды объединяются, чтобы помогать детям! Принять участие в социальных акциях бизнеса может любой желающий с 15 мая по 30 июня.
Московская биржа направит в фонд 100% комиссии, собранной по итогам торгового дня 2 июня на срочном рынке операций с индексными фьючерсами и опционами.
С 19 мая по 30 июня в магазинах «Дикси» проходит акция «Добро начинается с покупки». Активируйте купон и купите два акционных товара в одном чеке с картой «Клуб друзей Дикси». В благодарность получите открытку от подопечных «Подари жизнь».
Приходите за десертами в кондитерские Chocoroom с 15 мая по 30 июня. В рамках акции 15% стоимости набора клубники в шоколаде и шоколадной плитки будет перечислено на помощь детям. И еще один бонус — открытки с рисунками подопечных фонда. Все средства от их покупки будут направлены в «Подари жизнь».
Сеть цветочных магазинов «Цветомания» также проводит у себя акцию. С 26 мая по 30 июня 100 рублей от каждого проданного букета стоимостью от 5000 рублей перечисляется в фонд.
По прогнозам, общие сборы по акции «Покупки со смыслом» могут составить более 10 миллионов рублей. Все средства будут направлены в пользу подопечных «Подари жизнь».
Больше акций
в разделе сайта «Помогать, покупая»
Новости
Спецвыпуск: акции в пользу фонда
К 1 июня — Дню защиты детей — четыре компании объявили о старте благотворительных акций в пользу подопечных «Подари жизнь»: Мосбиржа, магазины «Дикси» и «Цветомания», а также кондитерские Chocoroom.
Акции и события в пользу «Подари жизнь»
Совсем скоро состоится московский забег Legal Run, в самом разгаре подготовка к акции #шаримпомощь, плюс новые предложения от компаний и благотворительный аукцион в пользу фонда на выставке китайской живописи.
Акции и события в пользу «Подари жизнь»
Новые возможности поддержать детей, которым нужна помощь: пожертвования за отзывы, арт-ярмарка, билеты на киберфестиваль Positive Hack Days. Делимся с вами самыми интересными событиями апреля.