Спецвыпуск: акции в пользу фонда

Бренды объединяются, чтобы помогать детям! Принять участие в социальных акциях бизнеса может любой желающий с 15 мая по 30 июня.

Московская биржа направит в фонд 100% комиссии, собранной по итогам торгового дня 2 июня на срочном рынке операций с индексными фьючерсами и опционами.

С 19 мая по 30 июня в магазинах «Дикси» проходит акция «Добро начинается с покупки». Активируйте купон и купите два акционных товара в одном чеке с картой «Клуб друзей Дикси». В благодарность получите открытку от подопечных «Подари жизнь».

Приходите за десертами в кондитерские Chocoroom с 15 мая по 30 июня. В рамках акции 15% стоимости набора клубники в шоколаде и шоколадной плитки будет перечислено на помощь детям. И еще один бонус — открытки с рисунками подопечных фонда. Все средства от их покупки будут направлены в «Подари жизнь».