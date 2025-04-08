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Спецвыпуск: акции в пользу фонда

26 мая 2025Помощь компаний
Текст:
Елена Шевченко
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К 1 июня — Дню защиты детей — четыре компании объявили о старте благотворительных акций в пользу подопечных «Подари жизнь»: Мосбиржа, магазины «Дикси» и «Цветомания», а также кондитерские Chocoroom.

Бренды объединяются, чтобы помогать детям! Принять участие в социальных акциях бизнеса может любой желающий с 15 мая по 30 июня.

  • Московская биржа направит в фонд 100% комиссии, собранной по итогам торгового дня 2 июня на срочном рынке операций с индексными фьючерсами и опционами.

  • С 19 мая по 30 июня в магазинах «Дикси» проходит акция «Добро начинается с покупки». Активируйте купон и купите два акционных товара в одном чеке с картой «Клуб друзей Дикси». В благодарность получите открытку от подопечных «Подари жизнь». 

  • Приходите за десертами в кондитерские Chocoroom с 15 мая по 30 июня. В рамках акции 15% стоимости набора клубники в шоколаде и шоколадной плитки будет перечислено на помощь детям. И еще один бонус — открытки с рисунками подопечных фонда. Все средства от их покупки будут направлены в «Подари жизнь».

  • Сеть цветочных магазинов «Цветомания» также проводит у себя акцию. С 26 мая по 30 июня 100 рублей от каждого проданного букета стоимостью от 5000 рублей перечисляется в фонд.

По прогнозам, общие сборы по акции «Покупки со смыслом» могут составить более 10 миллионов рублей. Все средства будут направлены в пользу подопечных «Подари жизнь».

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Новости

Все новости

Спецвыпуск: акции в пользу фонда

К 1 июня — Дню защиты детей — четыре компании объявили о старте благотворительных акций в пользу подопечных «Подари жизнь»: Мосбиржа, магазины «Дикси» и «Цветомания», а также кондитерские Chocoroom.

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