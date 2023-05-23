Учиться по полной программе

«Благотворительная школа» — образовательный проект фонда «Подари жизнь», который помогает ребенку учиться. Заполнить пробелы в знаниях, сдать экзамены, глубже погрузиться в изучаемый предмет.

Проект работает с 2008 года и изначально создавался в помощь детям, которые проходят лечение. Сейчас основное обучение в московских больницах обеспечивает проект госпитальных школ России «УчимЗнаем». Сертифицированные учителя приходят в клиники и проводят занятия, благодаря которым дети продолжают учиться, проходят аттестацию, сдают экзамены и получают документы об окончании школы.

«После появления госпитальной школы “УчимЗнаем” у образовательного проекта “Благотворительная школа” стало не так много запросов от детей, которые находятся на лечении, — рассказывает Алена Голяновская, старший координатор отдела реабилитации и создатель проекта «Благотворительная школа». — Или же к нам обращаются те, у кого большие проблемы с обучением и им не хватает “УчимЗнаем”, или ребенок находится на амбулаторной квартире и не может ходить в больницу на уроки. Поскольку у учителей проекта “Благотворительная школа” более индивидуальный подход, то и возможностей помочь получается больше: обучение проходит онлайн, и поэтому мы можем откликаться на запросы детей из разных регионов. Сейчас у нас стало гораздо больше тех, кто закончил лечение, вернулся домой, вышел в школу, но учеба идет туго. Либо ребенку пока нельзя ходить в школу, а домашнее обучение хромает. Или же детям нужно подготовиться к экзаменам, сдать ЕГЭ, ОГЭ, поступить в вуз».

Евгения и Семён Черновы Фото: из личного архива

Именно с таким запросом (сдать ОГЭ) к координатору проекта «Благотворительная школа» обратилась Евгения, мама подопечного фонда Семёна Чернова, который в 2021 году закончил лечение, вернулся домой во Владимир и еще три года был на домашнем обучении. «Семён перешел в девятый класс и решил, что будет сдавать ОГЭ по физике, чтобы затем поступить в физико-математический класс. Это не стало для нас неожиданностью: конечно, у сына всегда был интерес к фундаментальным наукам, кроме того, он увлечен программированием. Но как сдать ОГЭ по физике на “отлично”, если на домашнем обучении физика — это пятнадцать минут в неделю? Я обратилась за помощью в фонд. Через какое-то время на связь вышла Оксана Владимировна, учитель-волонтер “Благотворительной школы”. И весь учебный год по воскресеньям в 11.15 у Семёна был урок по физике. Он его ждал, к нему готовился. И в результате решил, что пойдет сдавать ОГЭ вместе со своим классом, в общем потоке, что ему не нужны специальные условия. В школе немного удивились и рекомендовали подумать. Но Семён был абсолютно уверен в своем решении. В итоге он сдал физику на “отлично”, чем очень всех обрадовал.

1000 уроков в год 65 запросов от учеников на обучение

Но это еще не самое главное. Весной сын сказал Оксане Владимировне, что стал призером олимпиады, и она предложила ему попробовать поступить в лицей им. Капицы, который находится в городе Долгопрудном и считается одним из самых крутых профильных учебных заведений. “Ты показываешь такой уровень, попробуй”. Семён записался на онлайн-испытания, прошел их, а после всех ОГЭ уехал на неделю поступать очно. Сдал пять предметов, проектную работу, набрал нужный проходной балл и поступил! Правда, потом решил все же остаться во Владимире и просто перешел в лицей, куда и собирался с самого начала. Вот уже три недели учится и всему рад. А мы рады, что Оксана Владимировна дала ему взгляд со стороны. К нашему мнению он уже давно привык: “у тебя получится”, “ты крут”, “ты молодец”, ну а что еще могут сказать мама и папа? Совсем другое дело, когда человек со стороны, учитель, профессионал, говорит, что есть потенциал и надо пробовать. Я очень рада, что Семён этот ресурс использовал. И уверена, что для него это стало огромной опорой. Семён всегда хорошо учился, в больнице занимался по программе “УчимЗнаем”. Ему было важно не отстать, вернуться в свой же класс, не остаться на второй год. А мне кажется, что учеба во время лечения важна еще и тем, что для учителей наши дети — обычные. Которых просто надо чему-то научить, что-то подсказать, помочь разобраться. И ребенок на время урока забывает о своих проблемах, откладывает их, у него другая роль — ученика. И это здорово: хотя бы на какое-то время в больнице перестать быть пациентом».

Учителя «Благотворительной школы» готовы к любым запросам. К примеру, подтянуть предмет, если ребенок в школе перебивается с двойки на тройку (очевидно, не всем хватает сил в больнице учиться по полной программе). «Даже при хорошей госпитальной школе из-за сложного лечения не все ребята могут усвоить программу, а если школы в региональной больнице вообще нет? Именно поэтому наши уроки лишь иногда похожи на репетиторство, часто наши учителя становятся основными, — продолжает Алена Голяновская. — Всякий раз мы сначала ставим цель, определяем примерный срок, а затем проводим регулярные сверки. Когда учебный год заканчивается, мы решаем, нужно ли продолжать или наша помощь уже не нужна. Иногда получается и так, что дети занимаются несколько лет подряд и только благодаря нашему учителю ребенок вытягивает обучение. Основная же “фишка” проекта “Благотворительная школа” — конечно, индивидуальный подход. Наши учителя понимают, с кем имеют дело, учитывают особенности детей, которым, возможно, нужны чуть менее сложные задачи и чуть более профессиональный подход. Разумеется, дети бывают готовы и к сложному — с кем-то мы можем идти на опережение школьной программы. Главное — мы для каждого находим его посильный вызов и его точки роста».

Семён Чернов Фото: из личного архива

«Целый год решали задачки по физике» «Я перешел в девятый класс и стал думать о том, что дальше. Мне всегда нравились математика и информатика, но чтобы продолжать двигаться в этом направлении, нужно было сдать еще и физику. А вот с этим были проблемы, — делится Семён Чернов. — Фонд помог найти учителя, мы начали заниматься. Цель была такая: сдать ОГЭ на “отлично” и пойти очно в лицей, в 10-11 класс. Мы встречались с Оксаной Владимировной раз в неделю онлайн, и я очень рад, что все так сложилось. Если я что-то не понимал, она объясняла. Собственно, эти занятия и помогли мне сдать экзамен как надо. Хотя до конца учебного года я не был уверен, что все получится. Но пятерку получил. Теперь учусь в лицее, наконец-то очно, у нас три пары физики в неделю. Может быть, мне потом еще понадобится помощь, чтобы подготовиться к ЕГЭ, но пока буду разбираться сам. Учиться в больнице надо обязательно. Во-первых, там много свободного времени, во-вторых, чтобы не отстать от учебы и потом пойти учиться в свой же класс. И вообще неплохо, что в больнице есть школа. Хотя полноценно заниматься я начал уже дома. Мне надо было подготовиться к экзамену, и все на уроках было подчинено этому: пришел и работаешь».

Учиться и думать о будущем «Мне сказали, что в школе Семён физике почти не учился, но когда мы начали заниматься, я удивилась, что он обладает прочными базовыми знаниями. Из чего сделала вывод, что ребенок способен заниматься сам и обладает внутренней мотивацией, — рассказывает Оксана Украинец, учитель физики. — Занятия проходили легко, мы шли по девятому классу, готовились к ОГЭ. Каждый раз Семён меня просто восхищал: целеустремленный, мотивированный, пример для многих здоровых и благополучных детей. Которые, увы, не обладают такой жаждой знаний. Я профессиональный учитель, в проекте “Благотворительная школа” принимаю участие примерно двенадцать лет. Помогаю детям получать образование, потому что надо работать на будущее, не делая никаких скидок на болезнь, которая однажды, конечно, закончится.

Учителя нам нужны всегда. Кого мы ищем? Учителей начальной школы, логопедов, дефектологов. Всегда нужны преподаватели русского, математики и английского.