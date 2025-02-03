Василиса Прекрасная

Василисе Зиновой всего 10 лет, но характер уже закалился: она во всем старается быть первой. Это стремление помогло девочке побороть нефробластому, вернуться к любимому виду спорта и даже получить титул «Юная Мисс Россия Инклюзив».
Боец и творческая личность
В январе 2023 года Василису увезли к врачу прямо от бабушки, где она гостила. Жалобы на самочувствие оказались сигналами настоящего бедствия: у девочки диагностировали нефробластому, злокачественную опухоль почки.
Василиса провела в Центре имени Димы Рогачева всю зиму, весну и лето, перенесла химиотерапию и операцию. После операции сразу села, довольно быстро начала снова сама ходить и вообще очень мужественно выносила все, что требовалось. Врачи друг за другом повторяли: боец!
Жизнь без рака: Василиса Зинова
Видео: Евгения Ванеева
Так и есть. Всю жизнь главной страстью Василисы было профессиональное плавание. До болезни она брала первые места на соревнованиях, а когда выписалась, сразу заговорила о возвращении в спорт. Пока что мама девочки Лариса разрешает ей тренироваться только в щадящем режиме — два-три раза в неделю с персональным тренером. Но за Василисой держат место в спортшколе: тренеры уверены, что она вернется в строй.
И на это есть основания: первые после выздоровления турниры принесли Василисе серебро и бронзу. И это те самые награды, про которые говорят «на вес золота», ведь выступала она наравне с ребятами, которые тренируются в профессиональном ритме каждый день.
Из архивов Ларисы Зиновой
Мисс Инклюзив
«Мы живем в городе Коврове, здесь работает клуб “РиДИК” для детей-инвалидов, — рассказывает Лариса, мама девочки. — Однажды родителям, состоящим в клубе, предложили отправить фотографии своих детей на отбор для конкурса красоты “Владимирская земля — 2024”. Я отправила, но не думала, что Василису выберут. Мы как раз накануне участвовали в бесплатной фотосессии в “РиДИКе”, у нас были хорошие снимки. И Василиса стала участницей! Она и еще несколько детей».
Конкурсы и соревнования, как вы уже понимаете, Василисина родная стихия. До плавания она занималась танцами, поэтому с творческим номером и костюмами ей помогла руководительница хореографического коллектива, а еще вместе с ней выступили подруги-танцовщицы. Жюри оценило умение Василисы держать себя на сцене по достоинству. Ей присудили титул «Юная Мисс Инклюзив».
На награждение Василиса вышла совершенно спокойной, как положено победительнице, а я снимала ее выход на сцену и плакала.Лариса Зиновамама Василисы
В декабре 2024 года Василиса уже представляла свою область на всероссийском конкурсе в Москве. Танцевать на сцену она вышла со своей главной поддержкой — с мамой Ларисой. В зрительном зале за нее болели старшая сестра и папа. Особый титул «Юная Мисс Россия Инклюзив» организаторы учредили специально, чтобы отметить Василису.
«На награждение Василиса вышла совершенно спокойной, как положено победительнице, а я снимала ее выход на сцену и плакала, — вспоминает Лариса. — Она у меня такая: пока четко не отработает программу, эмоциям не поддается. Зато когда ехали домой, она наконец-то отдалась чувствам и была в абсолютном восторге. Эмоций через край!»
«Спасибо за то, что вылечили меня»
Три раза в год Василиса проходит реабилитацию в центре «Русское поле» и, пусть основная терапия и закончилась, тщательно следует назначениям лечащего врача. Важно быть здоровой, ведь впереди много побед.
Самое главное после лечения в моей жизни — это плавание.Василиса Зиновабывшая подопечная фонда
Плавание и танцы, конкурсы и соревнования — Василисе хочется всего и сразу. Мама поддерживает все желания дочери, но говорит, что важно набирать обороты постепенно. Жизнь научила: самое главное — здоровье. А со всем остальным они обязательно справятся.
«Благодаря врачам и фонду “Подари жизнь” я вылечилась и сейчас в ремиссии, — говорит сама Василиса. — Самое главное после лечения в моей жизни — это плавание. Я успешно участвую в спортивных соревнованиях и занимаю призовые места. Хочу от всей души поблагодарить врачей и фонд “Подари жизнь”. Спасибо за то, что вылечили меня!»
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Василиса Прекрасная
Василисе Зиновой всего 10 лет, но характер уже закалился: она во всем старается быть первой. Это стремление помогло девочке побороть нефробластому, вернуться к любимому виду спорта и даже получить титул «Юная Мисс Россия Инклюзив».
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