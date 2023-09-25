Духоподъемное видео от Саши Худяковой. Пять лет назад она узнала свой диагноз: апластическая анемия, а в 2019 перенесла пересадку костного мозга. И что сейчас? А сейчас все отлично.
Саша ходит в шестой класс, увлекается всем, чем только можно и строит планы на жизнь. Но это сейчас, а в 2018, когда она заболела, сразу стало понятно, что нужны очень дорогие лекарства. И что Саше нужна помощь.
«Собираюсь заниматься танцами и вокалом»
Видео: Евгения Ванеева
Сашу поддерживали самые разные люди. Ребята из школы 1770, которые проводили благотворительное мероприятие. Юристы, которые приняли участие в забеге Legal run. Просто наши друзья, которые читали социальные сети и заходили на сайт.
Все они переводили пожертвования, которые превратились в очень нужные лекарства и помогли Саше победить. И теперь она передает всем привет и рассказывает о себе: о школе, увлечениях и планах. И мы подумали: как здорово, что пять лет назад столько наших друзей стали частью Сашиной истории.
Больше историй
Хороших, духоподъемных, невероятных!
Новости
Всем здоровья!
Духоподъемное видео от Саши Худяковой. Пять лет назад она узнала свой диагноз: апластическая анемия, а в 2019 перенесла пересадку костного мозга. И что сейчас? А сейчас все отлично.
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