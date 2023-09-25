Всем здоровья!

Духоподъемное видео от Саши Худяковой . Пять лет назад она узнала свой диагноз: апластическая анемия, а в 2019 перенесла пересадку костного мозга. И что сейчас? А сейчас все отлично.

Саша ходит в шестой класс, увлекается всем, чем только можно и строит планы на жизнь. Но это сейчас, а в 2018, когда она заболела, сразу стало понятно, что нужны очень дорогие лекарства. И что Саше нужна помощь.

Сашу поддерживали самые разные люди. Ребята из школы 1770, которые проводили благотворительное мероприятие. Юристы, которые приняли участие в забеге Legal run. Просто наши друзья, которые читали социальные сети и заходили на сайт.

Все они переводили пожертвования, которые превратились в очень нужные лекарства и помогли Саше победить. И теперь она передает всем привет и рассказывает о себе: о школе, увлечениях и планах. И мы подумали: как здорово, что пять лет назад столько наших друзей стали частью Сашиной истории.