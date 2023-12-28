«Вы не даете опускать руки»

Сколько человек должно объединиться, чтобы купить один курс одного лекарства для одного ребенка? Мы подсчитали, сколько переводов было сделано, чтобы Егор получил препарат, без которого не смог бы победить. 993! Впечатляет.

Да, почти тысяча человек приняло участие в том, чтобы помочь Егору получить терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Мы подробно рассказывали об истории Егора почти два года назад. Тогда юноша вернулся в больницу с рецидивом и чувствовал себя не очень: грустил, мечтал уехать домой. Ничего необычного: всегда трудно начинать лечение второй раз. Но сейчас все это осталось далеко в прошлом. Егор давно дома, учится в медицинском колледже, активен, бодр и доволен. А главное, уверен в том, что ни в каких обстоятельствах нельзя опускать руки. И эту уверенность ему подарила всеобщая поддержка: со стороны близких, врачей и вас, дорогие благотворители!

Егор уверен, что каждый способен победить! Видео: Евгения Ванеева

«Когда я заболел и начал лечение, то думал, что это вообще не поможет. Почему-то не верил ни во что хорошее. Наверное, это был шок. Но меня сильно мотивировала поддержка родных, врачей и благотворителей фонда. Я стал верить в то, что все будет хорошо. Начал бороться и справился. Уверен теперь, что нельзя опускать руки, если хочется чего-то добиться. Слушайте тех, кто рядом, кто вас поддерживает. И покажите, на что вы способны. Верить в себя и никогда не сдаваться», — рассказывает Егор.