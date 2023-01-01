Как оплачивается лечение ребенка в России?

И почему в отчете фонда «Подари жизнь» на сайте видно, что деньги переводятся не ребенку или родителям, а тратятся на лекарства в больницу или куда-то еще?

Существенная часть лекарств, необходимых для лечения рака, оплачивается за счет бюджетного финансирования и предоставляется пациенту бесплатно. Однако далеко не всегда и не все необходимые препараты есть в больницах. В частности, многие новейшие (и очень дорогостоящие) противоопухолевые лекарства обычно недоступны в клиниках, а ведь часто именно они могут дать наибольшие шансы на излечение. Требуются большие расходы на современные противогрибковые препараты и антибиотики, позволяющие справляться с тяжелыми инфекционными осложнениями (поскольку при химиотерапии иммунная защита организма резко слабеет, проблема инфекций является одной из основных). Их обычно приходится покупать пациентам на свои деньги или же на благотворительные, если своих средств нет. Не оплачивается бюджетом целый ряд анализов и исследований — например, такое часто случается, если нет возможности провести их в той клинике, где лечится ребенок, и нужно обращаться в другие организации. В этих случаях на помощь также приходят благотворители.

Первое, что приходит в голову, — оказать помощь ребенку адресно. Однако это не всегда оправданно, особенно если ребенок болен раком. Дело в том, что болезнь развивается стремительно и промедление с лечением равнозначно смерти. У ребенка попросту нет времени ждать, пока будет оформлен договор адресной помощи, пока будут собраны средства, оплачено лекарство, поставлен препарат. В интересах ребенка необходимо устроить все таким образом, чтобы лекарство оказалось в больнице еще до того, как он заболеет. Лекарства и реагенты для точной диагностики болезни должны быть в больнице всегда. В этом случае можно оперативно поставить верный диагноз и начать лечить больного безотлагательно, не давая болезни возможности развиться. Для того чтобы поддерживать необходимые для лечения запасы лекарств и диагностических реагентов в больницах, мы и осуществляем «безадресные» закупки. В таких случаях в отчете на сайте появляется запись о закупке лекарств, реагентов или расходных материалов для больницы.

Однако бывают случаи, когда мы оказываем больным детям адресную помощь. Например, ребенок закончил лечение в стационаре и должен принимать лекарства для поддерживающей терапии дома, а региональный департамент здравоохранения не может вовремя обеспечить его необходимыми препаратами. В этих случаях лекарства ребенку покупает фонд. Для того чтобы адресная помощь была оказана, родители ребенка предоставляют в фонд заверенные медицинские документы, копии личных документов, заключают с фондом договор об оказании благотворительной помощи. Когда все документы должным образом оформлены, фонд покупает для ребенка лекарства, а в отчете на сайте появляется запись об оказании адресной помощи пациенту.