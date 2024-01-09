Все для вас: новая акция от фармацевтической компании «Пульс», доставка вкусной еды, удваиваемые отчисления от сети отелей AMAKS Hotels&Resorts, а еще медитация и маникюр с благотворительным бонусом.
Фармацевтическая компания «Пульс» завершила одну акцию и тут же объявила о начале другой: присмотритесь к списку пищевых добавок, которые участвуют в проекте (не пора ли, например, укрепить иммунитет), сделайте покупку и 5 рублей уйдут в пользу подопечных фонда.
Доставки, оформленные на сайте «Вкус жизни, кейтеринг и доставка» в феврале будут не только вкусными, но и полезными: 100 рублей с каждого заказа компания перечислит в «Подари жизнь». Спешите, в феврале всего 29 дней! Подробности по ссылке.
Сеть отелей и курортов AMAKS Hotels&Resorts объявила о начале бессрочной благотворительной акции: сделайте любое пожертвование (тейбл тенты с QR-кодом теперь есть в каждом отеле сети) и оно будет удвоено.
Для красоты души и тела
В дополнение к полезным акциям предлагаем вашему вниманию два интересных события, которые организовали Ульяна и Ольга на платформе «Друзья фонда».
Ульяна, мастер маникюра, приглашает всех «помогать вместе»: 10% от стоимости услуг будут перечислены в фонд. Подробности Ульяна рассказала на страничке события: «Дети наше будущее, пусть оно станет ярче!» Единственный нюанс, это акция для тех, кто живет в Красноярске.
Но где бы вы не находились, вы всегда сможете присоединиться к групповой медитации, которую проведет Ольга, онлайн, 17 февраля. Ссылку можно получить, связавшись с организатором. «Медитация даст ощущение внутренней гармонии и радости, а также поможет тем, кто, находясь на пути к исцелению, нуждается в поддержке».
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На странице «Помогать, покупая»
Новости
Афиша февраля: акции и события
Все для вас: новая акция от фармацевтической компании «Пульс», доставка вкусной еды, удваиваемые отчисления от сети отелей AMAKS Hotels and Resorts, а еще медитация и маникюр с благотворительным бонусом.
Итоги акции «Подарок от:важных людей»
Направить подарочный бюджет на помощь детям, а партнерам подарить открытки, специально нарисованные подопечными фонда, решили в этом году 66 компаний. Ура и спасибо всем!
Спасибо за праздник и подарки!
Невероятно, но факт. Все дети, которые остались на новогодние праздники в больницах, получили подарки! И все это — благодаря вам! Спасибо, что и в этом году помогли порадовать детей и подарили им настоящий праздник.