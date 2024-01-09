Афиша февраля: акции и события

Ульяна, мастер маникюра , приглашает всех «помогать вместе»: 10% от стоимости услуг будут перечислены в фонд. Подробности Ульяна рассказала на страничке события : «Дети наше будущее, пусть оно станет ярче!» Единственный нюанс, это акция для тех, кто живет в Красноярске.

Но где бы вы не находились, вы всегда сможете присоединиться к групповой медитации, которую проведет Ольга, онлайн, 17 февраля. Ссылку можно получить, связавшись с организатором. «Медитация даст ощущение внутренней гармонии и радости, а также поможет тем, кто, находясь на пути к исцелению, нуждается в поддержке».