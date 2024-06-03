«Блинцито»: семь бед — один ответ

«Химия» оказалась неэффективна, в крови остались опухолевые клетки и болезнь может вернуться, у ребенка инфекции или сочетание нескольких факторов сразу. Четверым детям прямо сейчас нужен препарат «Блинцито».

Мы уже рассказывали, что каждый год это дорогостоящее лекарство нужно десяткам детям с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), точнее, с наиболее распространенным вариантом этой болезни — В-клеточным ОЛЛ. Именно оно дает наилучшие шансы на излечение в самых разных случаях. Для многих пациентов Центр Димы Рогачева закупает «Блинцито» за счет государственных средств. Но, к сожалению, финансирования не хватает на всех. Ни количественно («Блинцито» по квоте получает лишь часть детей), ни качественно (для каких-то случаев квоты на иммунотерапию вообще не предусмотрены). Значит, нужна благотворительная помощь. Сейчас сборы средств на это лекарство открыты для четырех детей. Рассказываем подробнее о каждом их них и просим вас помочь.

Нужно 968 268 рублей на препарат «Блинцито» для Микаэля Помочь

Микаэль Битбунов больше всего на свете любит свежий хлеб и кошек, передачи о которых он смотрит целыми днями напролет. Дома, у бабушки с дедушкой, живут четыре кота. Мальчик мечтает скорее вернуться, чтобы долго-долго и много-много их гладить. Но для начала необходимо выздороветь. У Микаэля агрессивный вариант лейкоза — то, что называется «группой высокого риска». И, к сожалению, обычная химиотерапия не позволила ему достичь MRD-негативной ремиссии: в анализах остается небольшое число опухолевых клеток, а это означает большой риск рецидива. Справиться с ними без «Блинцито» не получится, а квоты на иммунотерапию для Микаэля нет.

Нужно 484 134 рубля на препарат «Блинцито» для Мирона Помочь

У Мирона Скороварова скоро день рождения: он получит в подарок настоящий двухколесный велосипед, о котором всегда мечтал. Кататься на нем, правда, можно будет уже после лечения — с февраля мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом. Первый этап химиотерапии прошел нормально. Но затем анализы показали, что препараты на основе «Аспарагиназы», важные для химиотерапии, в случае Мирона неэффективны: очень скоро концентрация лекарства в крови падает до нуля. Это означает, что дальнейшее применение этих препаратов невозможно. Поэтому нужен «Блинцито», но квота на него в данном случае не предусмотрена.

Нужно 968 268 рублей на препарат «Блинцито» для Дениса Помочь

Денис Королев мечтает много путешествовать. Сразу после выздоровления он наметил поехать на экскурсию в Санкт-Петербург. После того как четыре месяца назад у юноши случился рецидив, он твердо сказал маме, что больше ничего откладывать не будет. Как только победит болезнь, так сразу и поедет путешествовать. С первого же месяца противорецидивной терапии у Дениса начались серьезные инфекционные осложнения: сепсис, пневмония, колит. Сроки лечения из-за этого пришлось сдвинуть, а это плохо влияет на его эффективность. Перед трансплантацией костного мозга Денису обязательно нужна терапия «Блинцито»: один курс проведен по квоте, а второй 14-дневный курс в квоту уже не вписывается.

Нужно 645 512 рублей на препарат «Блинцито» для Ульяны Помочь

У малышки Ульяны Валиевой две проблемы: агрессивный вариант лейкоза с неполной эффективностью химиотерапии (как у Микаэля) и серьезные инфекционные проблемы (как у Дениса). По мнению врачей, одного курса «Блинцито» (полученного по квоте) в Улином случае недостаточно, нужен второй, чтобы закрепить ремиссию перед трансплантацией костного мозга. Девочка хорошо переносит лечение препаратом «Блинцито»: на химиотерапии она была слабой и неактивной, а сейчас научилась держать голову и переворачиваться. Но главное — она теперь снова улыбается всем, кто приходит к ней в палату, с интересом наблюдает за врачами и медсестрами и говорит им «агу».