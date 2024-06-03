Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Истории

«Блинцито»: семь бед — один ответ

25 июля 2024Нужна помощь
Текст:
Марина МолчановаЮлия Курябина
Поделиться:

«Химия» оказалась неэффективна, в крови остались опухолевые клетки и болезнь может вернуться, у ребенка инфекции или сочетание нескольких факторов сразу. Четверым детям прямо сейчас нужен препарат «Блинцито».

Мы уже рассказывали, что каждый год это дорогостоящее лекарство нужно десяткам детям с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), точнее, с наиболее распространенным вариантом этой болезни — В-клеточным ОЛЛ. Именно оно дает наилучшие шансы на излечение в самых разных случаях. Для многих пациентов Центр Димы Рогачева закупает «Блинцито» за счет государственных средств. Но, к сожалению, финансирования не хватает на всех. Ни количественно («Блинцито» по квоте получает лишь часть детей), ни качественно (для каких-то случаев квоты на иммунотерапию вообще не предусмотрены). Значит, нужна благотворительная помощь. Сейчас сборы средств на это лекарство открыты для четырех детей. Рассказываем подробнее о каждом их них и просим вас помочь.

Нужно 968 268 рублей

на препарат «Блинцито» для Микаэля

Помочь

Микаэль Битбунов больше всего на свете любит свежий хлеб и кошек, передачи о которых он смотрит целыми днями напролет. Дома, у бабушки с дедушкой, живут четыре кота. Мальчик мечтает скорее вернуться, чтобы долго-долго и много-много их гладить. Но для начала необходимо выздороветь. У Микаэля агрессивный вариант лейкоза — то, что называется «группой высокого риска». И, к сожалению, обычная химиотерапия не позволила ему достичь MRD-негативной ремиссии: в анализах остается небольшое число опухолевых клеток, а это означает большой риск рецидива. Справиться с ними без «Блинцито» не получится, а квоты на иммунотерапию для Микаэля нет.

Нужно 484 134 рубля

на препарат «Блинцито» для Мирона

Помочь

У Мирона Скороварова скоро день рождения: он получит в подарок настоящий двухколесный велосипед, о котором всегда мечтал. Кататься на нем, правда, можно будет уже после лечения — с февраля мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом. Первый этап химиотерапии прошел нормально. Но затем анализы показали, что препараты на основе «Аспарагиназы», важные для химиотерапии, в случае Мирона неэффективны: очень скоро концентрация лекарства в крови падает до нуля. Это означает, что дальнейшее применение этих препаратов невозможно. Поэтому нужен «Блинцито», но квота на него в данном случае не предусмотрена.

Нужно 968 268 рублей

на препарат «Блинцито» для Дениса

Помочь

Денис Королев мечтает много путешествовать. Сразу после выздоровления он наметил поехать на экскурсию в Санкт-Петербург. После того как четыре месяца назад у юноши случился рецидив, он твердо сказал маме, что больше ничего откладывать не будет. Как только победит болезнь, так сразу и поедет путешествовать.

С первого же месяца противорецидивной терапии у Дениса начались серьезные инфекционные осложнения: сепсис, пневмония, колит. Сроки лечения из-за этого пришлось сдвинуть, а это плохо влияет на его эффективность. Перед трансплантацией костного мозга Денису обязательно нужна терапия «Блинцито»: один курс проведен по квоте, а второй 14-дневный курс в квоту уже не вписывается.  

Нужно 645 512 рублей

на препарат «Блинцито» для Ульяны

Помочь

У малышки Ульяны Валиевой две проблемы: агрессивный вариант лейкоза с неполной эффективностью химиотерапии (как у Микаэля) и серьезные инфекционные проблемы (как у Дениса). По мнению врачей, одного курса «Блинцито» (полученного по квоте) в Улином случае недостаточно, нужен второй, чтобы закрепить ремиссию перед трансплантацией костного мозга. Девочка хорошо переносит лечение препаратом «Блинцито»: на химиотерапии она была слабой и неактивной, а сейчас научилась держать голову и переворачиваться. Но главное — она теперь снова улыбается всем, кто приходит к ней в палату, с интересом наблюдает за врачами и медсестрами и говорит им «агу».

Большинство детей с ОЛЛ по-прежнему получает стандартную химиотерапию в рамках протокола «Москва–Берлин». Это лечение дает хорошие результаты. Но в поле зрения «Подари жизнь» в основном попадают сложные и нестандартные случаи. Конечно, среди детей с ОЛЛ (а их в России — без малого тысяча ежегодно!) есть и такие, у которых в ходе лечения «что-то пошло не так». До появления современных лекарств иммунотерапии этих детей было очень сложно лечить. А сейчас во многих случаях это «не так» можно поправить именно благодаря «Блинцито». И именно в этих случаях благотворители фонда приходят детям на помощь. Спасибо вам большое.

Новости

Все новости

«Блинцито»: семь бед — один ответ

«Химия» оказалась неэффективна, в крови остались опухолевые клетки и болезнь может вернуться, у ребенка инфекции или сочетание нескольких факторов сразу. Четверым детям прямо сейчас нужен препарат «Блинцито».

Нужна помощь25.07.2024

Ситуация развивается стремительно

Свои первые шаги Ваня сделал в Центре имени Димы Рогачева: именно здесь уже четвертый месяц он лечится от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас ему необходим препарат «Блинцито».

Нужна помощь8.07.2024

«Дочь всего этого просто не вспомнит»

Именно эта мысль греет Маргариту, маму двухлетней Ариши: девочка уже четыре месяца проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза.

Нужна помощь3.06.2024

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari