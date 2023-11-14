Это чудо случилось благодаря вам

Наша любимая рубрика — привет из дома. И в этот раз, конечно, с новогодними поздравлениями. Обязательно посмотрите видео, которое нам прислали ребята: в конце Сева опять танцует!

Сева Блинов , Эмиль Файзуллин и Дима Кожуховский . Трое ребят из Центра Димы Рогачева, каждый со своей историей — не сказать, что простой. Про каждого в этом году мы рассказывали особо, снимали видео, и все для того, чтобы собрать деньги на лечение.

Диме и Севе требовалась пересадка костного мозга. Поиск и активация зарубежного донора стоили около 2 млн рублей (для каждого мальчика), и вы, конечно, не остались в стороне от нашей просьбы. Эмиль лечился от второго рецидива лимфомы Ходжкина, ему требовалось несколько дорогостоящих препаратов, а главным образом — иммунопрепарат «Опдиво», который подходит для лечения самых сложных случаев этой болезни.

И вот итог их борьбы и вашей поддержки: классные видео из дома, под елочкой, рядом со счастливыми мамами. Что может быть лучше? Мы не знаем. Спасибо вам огромное. С Новым годом!