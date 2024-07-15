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Где сдать кровь в выходные августа

30 июля 2024Донорство
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Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот», но, что гораздо важнее сейчас, очень просим всех наших дорогих доноров приходить сдавать кровь. Ситуация очень тяжелая, почти критическая: лето, отпуска. Крови не хватает.

Поэтому начинаем с ситуации SOS, которая сложилась в Российской детской клинической больнице: критически не хватает доноров второй и третьей группы, отрицательный резус-фактор: А(II)Rh- и B(III)Rh-. Пожалуйста, выручайте.

Расписание работы ОПК

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

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Где сдать кровь в выходные августа

Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот», но, что гораздо важнее сейчас, очень просим всех наших дорогих доноров приходить сдавать кровь. Ситуация очень тяжелая, почти критическая: лето, отпуска. Крови не хватает.

Донорство 30.07.2024

В РДКБ срочно нужны доноры

Дополнение к объявлению: в Российской детской клинической больнице не хватает доноров не только второй, но и третьей группы, отрицательный резус-фактор: А(II)Rh- и B(III)Rh-.

Донорство 23.07.2024

В Центре Димы Рогачева нужны доноры

Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. Требуется первая и вторая группа, отрицательный резус-фактор: 0(I)Rh-, А(II)Rh-.

Донорство 15.07.2024

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