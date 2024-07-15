Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот», но, что гораздо важнее сейчас, очень просим всех наших дорогих доноров приходить сдавать кровь. Ситуация очень тяжелая, почти критическая: лето, отпуска. Крови не хватает.
Поэтому начинаем с ситуации SOS, которая сложилась в Российской детской клинической больнице: критически не хватает доноров второй и третьей группы, отрицательный резус-фактор: А(II)Rh- и B(III)Rh-. Пожалуйста, выручайте.
Расписание работы ОПК
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 17 августа, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37 или +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает без выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 3, 10, 17, 24 и 31 августа, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 31 августа, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 3, 17 и 31 августа, с 08:30 до 14:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Новости
Где сдать кровь в выходные августа
Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот», но, что гораздо важнее сейчас, очень просим всех наших дорогих доноров приходить сдавать кровь. Ситуация очень тяжелая, почти критическая: лето, отпуска. Крови не хватает.
В РДКБ срочно нужны доноры
Дополнение к объявлению: в Российской детской клинической больнице не хватает доноров не только второй, но и третьей группы, отрицательный резус-фактор: А(II)Rh- и B(III)Rh-.
В Центре Димы Рогачева нужны доноры
Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. Требуется первая и вторая группа, отрицательный резус-фактор: 0(I)Rh-, А(II)Rh-.