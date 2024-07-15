Где сдать кровь в выходные августа

Традиционно делимся расписанием «рабочих суббот», но, что гораздо важнее сейчас, очень просим всех наших дорогих доноров приходить сдавать кровь. Ситуация очень тяжелая, почти критическая: лето, отпуска. Крови не хватает.

Московский областной центр крови работает без выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа , с 8:00 до 13:00.

Поэтому начинаем с ситуации SOS , которая сложилась в Российской детской клинической больнице: критически не хватает доноров второй и третьей группы, отрицательный резус-фактор: А(II)Rh- и B(III)Rh-. Пожалуйста, выручайте.

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 3, 10, 17, 24 и 31 августа , с 8:00 до 13:00.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 31 августа , с 8:30 до 12.30.

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 3, 17 и 31 августа, с 08:30 до 14:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!