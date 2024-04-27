Дорогие доноры, в июне вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ. Внимание: 12 июня ОПК и Центры крови НЕ работают.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 1 июня, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37 или +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает без выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июня, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 1, 8, 15, 22 и 29 июня, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 29 июня, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 8 и 22 июня, с 08:30 до 14:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные июня
Дорогие доноры, в июне вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ. Внимание: 12 июня ОПК и Центры крови НЕ работают.
Спасибо, помощь оказана
Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа, резус-фактор положительный.
Спасибо, помощь оказана
Пациенту Центра им. Димы Рогачева нужны доноры с первой группой крови, резус-фактор отрицательный.