Где сдать кровь в выходные июня

Дорогие доноры, в июне вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ. Внимание: 12 июня ОПК и Центры крови НЕ работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 1, 8, 15, 22 и 29 июня , с 8:00 до 13:00.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 29 июня , с 8:30 до 12.30.

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 8 и 22 июня, с 08:30 до 14:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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