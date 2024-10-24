Где сдать кровь в выходные ноября

Делимся расписанием рабочих суббот: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.

Обращаем ваше внимание, что суббота, 2 ноября, в этом году — рабочий день, поэтому отделения переливания крови (ОПК) работают в обычном режиме. А вот 4 ноября — выходной день, то есть ОПК не работают, доноров ждут только в Московском областном центре крови.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы № 52 ждет доноров всех групп крови по субботам, 9 и 23 ноября , с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 30 ноября с 08:30 до 12:30;

Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 9, 16, 23 и 30 ноября с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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