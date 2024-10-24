Делимся расписанием рабочих суббот: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Обращаем ваше внимание, что суббота, 2 ноября, в этом году — рабочий день, поэтому отделения переливания крови (ОПК) работают в обычном режиме. А вот 4 ноября — выходной день, то есть ОПК не работают, доноров ждут только в Московском областном центре крови.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 23 ноября с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает без выходных: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы № 52 ждет доноров всех групп крови по субботам, 9 и 23 ноября, с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 30 ноября с 08:30 до 12:30;
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 9, 16, 23 и 30 ноября с 08:30 до 14:00. Можно записаться через «Госуслуги», чтобы не стоять в очереди.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные ноября
Делимся расписанием рабочих суббот: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
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