Проект месяца: образование врачей

Стажировки для врачей в федеральных клиниках, семинары в регионах, помощь с участием в конференциях. Все для того, чтобы тяжелобольные дети из разных городов страны могли получить самое лучшее лечение.

Даже самые дорогие лекарства и новейшее оборудование не помогут, если в клиниках не будет сотрудников, способных применять их на практике. Медикам необходимо постоянное обучение, обмен опытом и наработками. Именно поэтому в 2008 году был запущен проект «Образование врачей», который работает до сих пор.

Выездные семинары Идея проводить образовательные семинары появилась у ведущих специалистов НИИ Детской гематологии Галины Новичковой и Алексея Масчана еще в 90-е годы. В то время в России сложно было найти дорогостоящие современные лекарства и оборудование, многих лекарственных препаратов не было вообще. Но в западных странах уже умели эффективно лечить многие злокачественные и гематологические заболевания у детей, и постопенно необходимые методики начали реализовываться и в России. Отечественные врачи проходили стажировки в ведущих западных клиниках, и оплачивали их учебу зарубежные благотворительные фонды. Во время обучения за рубежом Галина Новичкова и ее коллеги поняли, что это совершенно реально — научиться (и научить других!) правильно лечить больных детей. И через некоторое время они сами организовали образовательные программы для врачей из других городов России. В 2008 году появился проект «Дальние регионы», в рамках которого в течение многих лет фонд «Подари жизнь» поддерживал выездные семинары в самых разных областях, краях и республиках России. За это время в них приняли участие, без преувеличения, сотни врачей и медсестер.

Галина Новичкова, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист гематолог-онколог Минздрава РФ

Сейчас проект выездных семинаров уже не носит название «Дальние регионы». Но поездки столичных специалистов в регионы продолжаются — так, в мае 2024 года состоялся визит врачей Центра имени Дмитрия Рогачева в Пермь. Был организован семинар, который 78 врачей из Пермского края посетили очно, а 80 врачей из других регионов — в режиме онлайн. Удалось рассмотреть много важнейших вопросов современной детской гематологии и онкологии, и этот цикл семинаров обязательно будет продолжен. «Центру имени Димы Рогачева есть чем поделиться: это не только самый крупный специализированный детский онкологический и гематологический медицинский центр в Европе, но и мощный научный центр, здесь применяются самые передовые диагностические и лечебные технологии, — рассказывает Галина Новичкова. — Мы не просто можем, мы должны делиться опытом и передавать наши знания в регионы. Для коллег каждый наш приезд — как глоток свежего воздуха. Мы понимаем и знаем, какие проблемы есть в каждом из регионов, насколько хорошо подготовлены врачи, какие лекции, семинары и мастер-классы наиболее востребованы на местах».

Алексей Пшонкин, врач-гематолог, заведующий отделением Центра им. Дмитрия Рогачева

Образовательные семинары в регионах — это интенсивы на один-два дня с лекциями, семинарами, разбором конкретных случаев. И, что не менее важно, неформальным общением, которое способствует крепким связям. Алексей Пшонкин, заведующий стационаром кратковременного лечения Центра Димы Рогачева, говорит, что сейчас во многом благодаря этому проекту налажено взаимодействие между детскими онкологами от Южно-Сахалинска до Калининграда. «Проект существует для того, чтобы дети лечились не только в федеральных клиниках, но могли получать помощь и дома. Такого сосредоточения технологий и возможностей, как в Центре имени Рогачева, нет нигде, поэтому какие-то этапы лечения дети должны проходить у нас. Но мы стремимся к тому, чтобы большую часть такой же качественной и правильной терапии ребенок мог получить у себя в регионе». Передача опыта Еще совсем недавно дети из разных уголков России, которым требовалась трансплантация костного мозга (ТКМ), должны были ехать в Санкт-Петербург или Москву. Чтобы маленькие пациенты могли лечиться у себя дома, медикам из регионов были нужны не только новые приборы, не только полная реконструкция трансплантационных отделений, но и дополнительные медицинские навыки. Именно поэтому одним из главных направлений обучения стала подготовка врачей к проведению ТКМ — сложнейшей процедуры, для которой нужна целая команда из онкологов, гематологов, трансфузиологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей лабораторной диагностики и многих других специалистов.

Татьяна Асекретова, врач-гематолог Детской краевой клинической больницы Краснодара Фото: из личного архива

Все началось с совместной работы с врачами из Областной детской клинической больницы Екатеринбурга. К середине 2010-х годов здесь уже было трансплантационное отделение, но фонд помог расширить его, реконструировать, создать базу для превращения больницы в межрегиональный диагностический центр. Конечно, это было бы невозможно в том числе и без переподготовки команды врачей. Замечательные екатеринбургские врачи уже накопили большой опыт трансплантаций, но мы по-прежнему помогаем им с освоением новых методов лечения. В мае этого года первую за Уралом трансплантацию костного мозга провели в Красноярске. Фонд принял активное участие не только в оснащении трансплантационного отделения в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства, но и в оплате расходов, связанных с обучением врачей. Почти готовы к проведению пересадок врачи Детской краевой клинической больницы Краснодара, работа с которыми идет с 2021 года. Следующая на очереди — детская больница в Ростове-на-Дону. Когда в Детской краевой клинической больнице Краснодара начали строить новый корпус, Владимир Лебедев, заведующий отделением онкологии и гематологии с химиотерапией, обратился в «Подари жизнь» с просьбой помочь подготовить команду детских гематологов-онкологов. Три года назад краснодарские врачи при поддержке фонда начали ездить на стажировки в трансплантационные центры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. И продолжают учиться до сих пор. Сами по себе стажировки оплачивать не нужно. Но есть расходы на дорогу, на проживание. Они могут быть довольно значительными для врача, тем более для молодого специалиста. И нельзя допустить, чтобы невозможность оплатить эти расходы помешала врачам получать необходимые знания. Поэтому фонд оплачивает их, и сейчас это, быть может, ключевое направление работы образовательного проекта. Татьяна Асекретова, врач-гематолог Детской краевой клинической больницы Краснодара, побывала на стажировках трижды. Все они были посвящены нюансам ТКМ. «Стажировки были невероятно насыщенными и плодотворными! Я получила бесценные знания и навыки лечения детей с онкогематологическими заболеваниями и первичными иммунодефицитами. Каждый раз это была постоянная работа в отделении. Я участвовала в клиническом обходе и осмотре пациентов, подготовке доноров, диагностике заболеваний и осложнений после трансплантации, наблюдала за заготовкой стволовых клеток для пересадки. Получила полное представление о трансплантации, разобралась во всевозможных видах осложнений. Освоила новые виды лечения, с помощью которых смогу помогать детям еще лучше. Во время стажировки мое желание развивать направление трансплантации в Краснодаре еще больше укрепилось. Уже сейчас я применяю полученные знание на практике и не сомневаюсь, что буду применять их и дальше».

1,6 млн рублей вложил фонд в проект с начала 2024 года

Впрочем, передача опыта и информации касается не только трансплантационных технологий. «В медицине в целом и особенно в детской онкологии чрезвычайно важно непрерывное медицинское образование, потому что направление очень быстро развивается, — уверен Денис Качанов, заместитель директора Института онкологии, радиологии и ядерной медицины Центра имени Дмитрия Рогачева. — Постоянно описывают новые подтипы опухолей, появляются новые методы их лечения и диагностики, один врач не может уследить за всеми изменениями. Специалистам можно задавать вопросы, обсуждать конкретных пациентов и на их примере смотреть, как меняются подходы к лечению». А значит, необходимо постоянное медицинское просвещение как для врачей, так и для более широких кругов. Так, например, в 2023 года фонд поддержал проведение первой в России Школы по саркомам на базе Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Фонд неоднократно оплачивал визиты столичных врачей в различные клиники для обучения региональных специалистов важным лечебным методикам. Возможность участвовать в конференциях и читать новейшие выпуски научных журналов помогает врачам и ученым быть в курсе самых свежих достижений медицины в интересующих их областях. Сотрудники фонда помогли с переводом зарубежных руководств по некоторым злокачественным опухолям. И так далее. «Образование врачей» — проект, направленный прежде всего в будущее. И мы благодарны всем, кто его поддерживает.