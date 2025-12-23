Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Сдать кровь в выходные февраля

27 января 2026Донорство
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Важно: 23 февраля все ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

Донорство 27.01.2026

Сдать кровь в выходные января

Дорогие доноры, предлагаем вам расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Уже с 3 января вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови и ГКБ № 52. Расписание сложное, будьте внимательны.

Донорство 29.12.2025

Алдын-Сай нужны донорские гранулоциты

Алдын-Сай Аракчаа, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 23.12.2025

