Сдать кровь в выходные февраля

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Важно: 23 февраля все ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!