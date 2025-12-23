Сдать кровь в выходные февраля

Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Важно: 23 февраля все ОПК не работают.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 и 28 февраля с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 и 28 февраля с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 7, 14, 21 и 28 февраля с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 28 февраля с 08:30 до 12:30.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
