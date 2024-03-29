Дорогие доноры, в майские праздники графики работы ОПК и Центров крови изменены, обратите на это внимание. В майские выходные вас ждут в пяти учреждениях: Московском областном ЦК, Морозовской больнице, ГКБ № 52, ЦК ФМБА и МОНИКИ.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Московский областной Центр крови работает: 4, 5, 11, 18, 19, 25 и 26 мая, с 8:00 до 13:00.
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 4 мая, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37 или +7 (915) 030-52-27.
Сдать кровь можно в других ОПК, вот информация о том, когда это можно сделать:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 29 апреля, 4, 11, 18 и 25 мая, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского примет доноров в субботу, 18 мая, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 18 и 25 мая, с 08:30 до 14:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные мая
Дорогие доноры, в майские праздники графики работы ОПК и Центров крови изменены, обратите на это внимание. В майские выходные вас ждут в пяти учреждениях: Московском областном ЦК, Морозовской больнице, ГКБ № 52, ЦК ФМБА и МОНИКИ.
Где сдать кровь в выходные апреля
Дорогие доноры, в апреле вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА, МОНИКИ и Центре Бакулева.
Где сдать кровь в выходные марта
Дорогие доноры, 30 марта ГКБ № 52 работать НЕ будет. В остальном расписание мартовских рабочих выходных не изменилось: вас ждут в Московском областном ЦК и МОНИКИ.