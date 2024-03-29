Где сдать кровь в выходные мая

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Московский областной Центр крови работает: 4, 5, 11, 18, 19, 25 и 26 мая, с 8:00 до 13:00.

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 29 апреля, 4, 11, 18 и 25 мая, с 8:00 до 13:00.