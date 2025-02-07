События и акции в пользу «Подари жизнь»

Новый месяц — новые благотворительные акции и мероприятия. В этом месяце с нами новинки от «Бургер Кинга», концерт студии воздушной гимнастики Smart Pole, акция для клиентов РЕСО и не только.
Рассказываем о самом интересном.
«Бургер Кинг» запустил акцию «Тебе выбирать, кому помогать!». До конца года, покупая новинки меню с отметкой «Помогаем вместе», вы становитесь участником благотворительного проекта. Часть выручки за новые позиции в меню сеть фастфуда переведет в фонды, а в какие именно — решаете только вы! Голосуйте за «Подари жизнь» в приложении «Бургер Кинга».
Новинки меню «Помогаем вместе» в пользу благотворительных фондов
Большой отклик нашла акция «Коробка доброты» от сети магазинов «Улыбка радуги». И в ней все еще можно принять участие! Когда в семье болеет ребенок, жизнь переворачивается с ног на голову, и во многих семьях начинаются финансовые трудности. Чтобы поддержать детей, которые сейчас находятся в больницах, и их близких, вы можете купить для них что-то из товаров и оставить в специальной коробке для сбора в магазинах «Улыбка радуги». Акция проходит более чем в 750 торговых точках сети по всей России.
Помощь другим не всегда требует сверхусилий. Клиенты страховой компании «РЕСО-Гарантия» могут сделать доброе дело буквально в несколько кликов: пройдите персонифицированный опрос, который придет вам на электронную почту, и компания сделает пожертвование в пользу фонда «Подари жизнь». Одна заполненная анкета — 300 рублей в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.
Студии воздушной гимнастики и пилонного спорта Smart Pole пять лет!
Студия воздушной гимнастики и пилонного спорта Smart Pole отмечает свой пятый день рождения. Чем не повод провести благотворительный отчетный концерт? 15 и 16 марта ученики студии покажут все, на что способны: зрителей ждут выступления на пилоне и воздушных снарядах, а это всегда смотрится эффектно! А вместо входных билетов организаторы предлагают гостям праздника сделать любое комфортное пожертвование для подопечных фонда «Подари жизнь».
Мы уже рассказывали вам о Евгении и его люстрах ручной работы. Специально для Центра имени Димы Рогачева он собрал «цветок лотоса» — огромную люстру два на два метра(!), которая сделана, чтобы радовать детей в онкоотделении. Ее повесят в клинике уже на следующей неделе (и мы обязательно расскажем об этом подробно). А пока вы все еще можете поддержать идею Евгения пожертвованием в пользу фонда.
Узнать больше о других событиях и инициативах можно на платформе друзей фонда. А о благотворительных акциях — в разделе «Помогать, покупая».
Новости
События и акции в пользу «Подари жизнь»
Новый месяц — новые благотворительные акции и мероприятия. В этом месяце с нами новинки от «Бургер Кинга», концерт студии воздушной гимнастики Smart Pole, акция для клиентов РЕСО и не только.
Важным людям от:важных людей
Скоро ваш профессиональный праздник и хочется напомнить коллегам, что вы уважаете их экспертность и преданность своему делу? Отправьте им подарок от:важных людей!
Акции и события в пользу «Подари жизнь»
Помогайте детям, делая покупки, заряжаясь приятными впечатлениями, выбирая подарки для друзей и даже создавая чудо-люстру вместе с другом фонда Евгением. Собрали все акции в пользу фонда в одной статье.