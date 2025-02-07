События и акции в пользу «Подари жизнь»

Большой отклик нашла акция «Коробка доброты» от сети магазинов «Улыбка радуги». И в ней все еще можно принять участие! Когда в семье болеет ребенок, жизнь переворачивается с ног на голову, и во многих семьях начинаются финансовые трудности. Чтобы поддержать детей, которые сейчас находятся в больницах, и их близких, вы можете купить для них что-то из товаров и оставить в специальной коробке для сбора в магазинах «Улыбка радуги». Акция проходит более чем в 750 торговых точках сети по всей России.