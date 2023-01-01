Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале

В течение 2020 года на Пятом канале прошло 18 телесюжетов, направленных на сбор средств для подопечных фонда «Подари жизнь».

На этой странице мы подробно рассказываем, как были использованы поступившие средства и что дальше стало с детьми, которые получили помощь.

I. Дети — герои телесюжетов

Итак, проводился сбор средств для 18 детей. Семеро из них нуждались в дорогостоящем иммунопрепарате «Блинцито» (Андрей Лукомец, Маша Федюкина, Андрей Уланов, Федя Стояненко, Сережа Диган, Вова Челпанов и Ксюша Назарова), двум детям оплачен незарегистрированный противолейкозный препарат «Эрвиназа» (Максим Карташов, Даня Славянский), еще двум — современные лекарства противоопухолевой иммунотерапии (Даша Ефимова, Дана Анушко). Для двух детей оплачены поиск и активация неродственного зарубежного донора костного мозга (Маша Кокорина, Хадижат Нажмудинова). Анфисе Специальной требовался препарат «Ксалкори», Саше Григоревской — «Адцетрис», Маше Капрановой — «Летермовир».

Мы очень рады сообщить, что все эти дети живы, и большинство из них в хорошем состоянии. Девять человек уже выписано из больниц, семеро продолжают лечение. На помощь этим детям в 2020 году израсходовано 28,6 млн рублей, а в 2021 году еще 3,7 млн, то есть всего 32,3 млн рублей. Но так как фактически во время телесюжетов было собрано намного больше средств, мы смогли помочь и многим другим подопечным фонда.

Особая ситуация сложилась с Ингой Ондар и Ангелиной Мелехиной, для которых проводился сбор средств на препарат «Эрвиназа». Дело в том, что начиная с какого-то момента этот препарат оказалось невозможно выкупить даже у производителя: сроки его поставки все время сдвигались, а бесконечно ждать нельзя, терапия этого не позволяет. С такой форс-мажорной ситуацией мы раньше не сталкивались, и ее невозможно было предсказать. Инга до некоторого момента получала «Эрвиназу» из более ранних закупок, а Ангелина, к сожалению, не получила этот препарат совсем, и пришлось частично изменить схему терапии. Поэтому средства, собранные на «Эрвиназу» для этих девочек, пришлось направить на других детей (см. следующий раздел нашего отчета). Сейчас Инга и Ангелина продолжают лечение.

2. Адресная помощь

На избытки собранных средств была оказана адресная и паллиативная помощь еще 242 детям и молодым взрослым, многим из них неоднократно. Расходы на эту помощь составили 59,1 млн рублей (46,5 млн в течение 2020 года и 12,6 млн в начале 2021 года).

Прежде всего на эти деньги были оплачены многочисленные лекарства, включая дорогостоящие противоопухолевые препараты: «Блинцито», «Биспонса», «Мозобаил», «Опдиво», «Венклекста», «Треосульфан», «Дарзалекс», «Джакави» и другие, лекарства иммунотерапии («Элизария», «Тимоглобулин», «Хумира», «Энтивио»…). Многократно покупались и лекарства сопроводительной терапии для борьбы с инфекционными осложнениями: противогрибковые «Ноксафил», «Амфолип», «Эраксис» и другие; антибиотики «Завицефта», «Зербакса», «Колистин», «Тигацил» и так далее; противовирусные препараты, иммуноглобулины.

В числе прочего закупались незарегистрированные препараты: «Йод-131» (с доставкой этого радиофармпрепарата в середине года были большие проблемы, но все равно за 2020 год удалось его закупить и ввезти для 8 пациентов), «Дефителио», «Онкаспар», «Летермовир», «Фоскавир», «Пробенецид», «Сидофовир», «Это-грай».

Для 16 пациентов была оплачена очистка трансплантата, для четверых — диагностические исследования. Также оплачено лечение одного молодого взрослого пациента в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, одного иностранца в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, а также лечение методом стереотаксической радиохирургии для одного ребенка.

Среди ребят, которые получили адресную помощь, — Маша Корчагина, Леша Александров, Турпал-Али Зубайраев, Даниел Мироненко, Амина Мусина, Варя Тишина, Дима Чудаков и многие другие.

По программе паллиативной помощи «Качество жизни», кроме многочисленных закупок лекарств, оплачивались также медицинские расходные материалы (10 человек), предметы мелкого медицинского оборудования индивидуального пользования (9 человек) и медицинская транспортировка (2 ребенка).

III. Лекарства и расходные материалы для больниц

Кроме адресных закупок лекарств, покупались также регулярно применяемые лекарства для и расходные материалы для целых клиник и отделений, чтобы ими пользовались сразу многие пациенты. На это цели израсходовано 6,2 млн рублей (3,9 млн в 2020 году и 2,3 млн в начале 2021 года).

Лекарства покупались в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, Морозовскую больницу и Московский областной онкологический диспансер. Противоопухолевые «Вайдаза», «Этопозид», «Темодал»; антибиотики «Тигацил», «Колистин», «Кубицин», «Завицефта» и другие; противогрибковые «Амфолип», «Микамин», «Вифенд»; многие другие препараты сопроводительной терапии, в том числе для реанимационных отделений; лечебное питание.

В период распространения коронавирусной инфекции одной из важных программ нашего фонда стало обеспечение клиник, где лечатся наши подопечные, различными средствами индивидуальной защиты. За счет средств, собранных в результате телесюжетов, закупались СИЗы для Московского областного онкологического диспансера и НМХЦ им. Н.И. Пирогова. А в НМИЦ ДГОИ были приобретены и другие расходные материалы.

IV. Прочее

Суммарная комиссия операторов платежных систем, позволяющая переводить средства по короткому номеру 6162, за 2020 год составила 5,7 млн рублей. Как мы уже не раз писали, совсем без комиссии невозможно: провайдеры не могут работать себе в убыток. Мы сотрудничаем только с теми операторами, у которых совокупная комиссия не превышает 5% с каждого пожертвования. А некоторое превышение суммарной комиссии над 5% от общей суммы пожертвований связано с необходимостью оповещать жертвователей о получении переведенных ими средств хотя бы коротким «спасибо».

И мы в заключение говорим спасибо всем вам. До новых встреч!