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Где сдать кровь в выходные апреля

2 апреля 2024Донорство
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Дорогие доноры, в апреле вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА, МОНИКИ и Центре Бакулева.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Где сдать кровь в выходные апреля

Дорогие доноры, в апреле вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА, МОНИКИ и Центре Бакулева.

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