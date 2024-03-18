Дорогие доноры, в апреле вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА, МОНИКИ и Центре Бакулева.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 13 и 27 апреля, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37 или +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает без выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 апреля, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 6, 13, 20 и 27 апреля, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает 20 апреля, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА принимает только доноров плазмы 6, 13, 20 и 27 апреля, с 08:30 до 14:00.
Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева работает 27 апреля, с 9:00 до 12:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные апреля
Дорогие доноры, в апреле вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА, МОНИКИ и Центре Бакулева.
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Дорогие доноры, 30 марта ГКБ № 52 работать НЕ будет. В остальном расписание мартовских рабочих выходных не изменилось: вас ждут в Московском областном ЦК и МОНИКИ.
Спасибо, помощь оказана
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