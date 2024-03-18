Где сдать кровь в выходные апреля

Дорогие доноры, в апреле вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА, МОНИКИ и Центре Бакулева.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!