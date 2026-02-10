Мероприятия фонда: кто берет на себя расходы?

Выпускной в больнице, День фонда на Усачевском рынке, гала-ужин в честь дня рождения и многое другое — каждый год «Подари жизнь» проводит яркие благотворительные события. Это возможно только при поддержке бизнеса.

Партнерство со взаимной ценностью Любое мероприятие фонда имеет одну цель — дать шанс на выздоровление тем, кто в этом нуждается. Собрать средства, привлечь новых благотворителей, сделать так, чтобы о «Подари жизнь» и работе фонда узнало как можно больше людей. И помощи детям станет больше. Фонд не тратит пожертвования благотворителей на организацию мероприятий, но она требует ресурсов. На аренду площадки, оборудование, логистику, информационную поддержку и так далее. Поэтому мы привлекаем партнеров из бизнеса, и нам тоже есть что предложить.

Актриса Александра Урсуляк на дне рождения фонда Фото: Ира Полярная

Это может быть: упоминание на сайте и в соцсетях фонда, а также в пресс- и пострелизах, которые мы передаем в СМИ для публикаций;

самые разные механики интеграции продукта в мероприятие. Например, платья на выпускной для подопечных, бутилированная вода и обеды для родителей на День памяти;

брендирование печатных поверхностей и диджитал-материалов на мероприятии. А с генеральным партнером мы разрабатываем совместный визуал;

развитие HR-бренда: сотрудники вашей компании могут стать волонтерами, если мероприятие это предполагает. И это далеко не полный список предложений: он обязательно адаптируется к различным форматам мероприятий и бизнес-задачам наших партнеров.

Одно из главных событий каждого года — выпускной! Фото: Анна Русакова 1 из 4

День фонда на Усачевском рынке Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 5

Совсем по-другому, но совершенно особенно проходит День памяти. В Дом творчества Переделкино со всех уголков России съезжаются родители и близкие детей, которых забрала болезнь. Собираются, чтобы вспомнить каждого, почувствовать, что не одиноки в своем горе, позволить эмоциям найти выход, посадить цветы в память об ушедших. Благодаря партнерам мы помогаем этим людям с перелетом и проживанием, окружаем их теплом и любовью во время самого события, можем подставить плечо и просто побыть рядом. Иногда этого достаточно. Каждое событие в жизни «Подари жизнь» — это возможность в самый важный момент быть рядом с теми, кому нужна помощь. Благодаря поддержке партнеров мы можем создавать пространство для радости и надежды, силы и памяти. Если вам близок такой формат участия, мы будем рады обсудить варианты сотрудничества.