Проект февраля: медицинское оборудование

Один из ключевых проектов «Подари жизнь»: покупка лечебного, диагностического и лабораторного оборудования для больниц. Фонд ставил себе такую задачу с первых лет работы. И продолжает заниматься этим и сейчас.

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Еще до официального образования фонда первый благотворительный концерт «Подари жизнь» был организован именно для сбора средств на покупку жизненно важного прибора: аппарата для облучения донорской крови в Российской детской клинической больнице. И с тех пор ежегодно часть расходов фонда — это расходы на приобретение и ремонт медицинского оборудования. Увы, государственного финансирования хватает не на все необходимое: аппаратура устаревает, изнашивается, выходит из строя быстрее, чем можно закупать новые приборы за госсчет. А кроме того, появляются новые технологии, новые приборы, созданные по последнему слову техники. Ведь детская гематология и онкология относятся к числу самых высокотехнологичных отраслей медицины. И в наиболее передовых клиниках, конечно, должны быть наиболее передовые приборы. А значит, опять же не обойтись без благотворительной помощи.

При этом почти всегда речь идет о возможности помочь сразу десяткам и сотням людей. И мы особенно благодарны тем нашим благотворителям, которых не смущает, быть может, несколько безличный характер этой помощи. Они понимают, насколько важна такая помощь, которая позволит повысить качество лечения сразу многих пациентов. Мы можем вспомнить много замечательных приборов, которые были куплены в федеральные и региональные клиники за время существования фонда благодаря помощи наших друзей и жертвователей. Генетические анализаторы — секвенаторы. Лазерный диссектор для точнейшего изготовления препаратов при диагностике опухолей. Аппарат томотерапии. Самые разные приборы для отделений переливания крови. Главные «рабочие лошадки» химиотерапевтических отделений: инфузионные насосы. Биохимические анализаторы. И многое, многое другое. В 2023 году, по нашим предварительным подсчетам, расходы по проекту «Медицинское оборудование» составили не менее 40 миллионов рублей. А вот и некоторые истории из рубрики «что сделано».

Ремонт, техническое обслуживание и замена некоторых узлов магнитно-резонансного томографа для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. На этом томографе ежегодно проводится более 7000 исследований для подопечных Центра. Кроме рутинных исследований, с его помощью ведется еще и большая научная работа, которая направлена на реализацию более точных и более щадящих диагностических методов. Приборы для МРТ всегда капризны, техническое обслуживание необходимо регулярно. Благодаря помощи благотворителей были проведены две процедуры технического обслуживания, и томограф продолжает работать с максимальной загрузкой. Также для НМИЦ ДГОИ оплачен аппарат высокопоточной кислородотерапии с увлажнением воздуха: он необходим для тех пациентов реанимации, которые могут дышать самостоятельно. Государственного финансирования на его покупку, увы, не хватало. С этим прибором связана очень трогательная история: значительную часть средств на его покупку была собрана благодаря ученикам и сотрудникам одной из московских школ. Огромное спасибо! Необычный прибор — принтер для маркировки гистологических кассет. Казалось бы, где медицина и где принтер, к тому же почему он стоит гораздо дороже обычного офисного принтера? Но оказалось, что речь идет о важнейшем приборе для патологоанатомического отделения: специализированный принтер позволяет максимально автоматизировать работу специалистов отделения (а значит, исключить ошибки, связанные с человеческим фактором), использовать любые удобные метки (включая штрих-коды), избегать любых потерь информации (в том числе механического стирания маркировки)… Увы, аналогичный принтер, работавший в Центре детской гематологии с дня его основания, уже полностью выработал свой ресурс, а стоимость его ремонта оказалась сопоставимой со стоимостью нового прибора. Так что, конечно, удобнее было купить именно новый прибор. Для НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко куплен автоматический анализатор крови с возможностью определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ), так как износ предыдущего прибора для этой цели опять-таки составил сто процентов. Замечательной особенностью нового анализатора является не только его быстродействие в комбинации с точностью и надежностью, но и то, что к нему не требуется закупок реагентов: иногда только нужно будет докупать сравнительно недорогие расходные материалы. Также для НМИЦ нейрохирургии куплены приборы, которыми пользуются офтальмологи: офтальмоскопы, пробные оправы, щелевая лампа. Ведь именно нарушения зрения часто становятся первыми признаками опухолей головного мозга, и именно сохранение зрения часто является одной из главных целей лечения. Наконец, в ту же самую клинику куплена платформа-подъемник для маломобильных пациентов. Потому что если значительную часть специализированного медицинского оборудования все же можно закупить за государственный счет, то такие расходы, которые трудно отнести к именно медицинским (ведь платформа — не лечебный и не диагностический прибор), и вовсе оказываются вне поля зрения. А ведь порой без таких механизмов бывает очень сложно работать.

Спасибо всем, благодаря кому мы можем помогать клиникам с закупками оборудования. Самый лучший прибор — это прибор, который оказывается в больнице именно тогда, когда он нужен.