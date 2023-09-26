Сдать кровь в выходные ноября

Дорогие доноры, в ноябре вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ. Важно: 6 ноября, понедельник — выходной день почти во всех ОПК!

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 11 и 25 ноября , с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37.

Московский областной центр крови работает 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября, с 8:00 до 13:00 (внимание, 4 ноября, в субботу, в Центре выходной).

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 11, 18 и 25 ноября , с 8:00 до 13:00.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает в субботу, 25 ноября , с 8:30 до 12.30.

Центр крови ФМБА по субботам принимает только доноров плазмы и цельной крови с отрицательными резусами — 11, 18 и 25 ноября с 08:30 до 14:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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