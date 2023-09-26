Дорогие доноры, в ноябре вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ. Важно: 6 ноября, понедельник — выходной день почти во всех ОПК!
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 11 и 25 ноября, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37.
Московский областной центр крови работает 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября, с 8:00 до 13:00 (внимание, 4 ноября, в субботу, в Центре выходной).
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 11, 18 и 25 ноября, с 8:00 до 13:00.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского работает в субботу, 25 ноября, с 8:30 до 12.30.
Центр крови ФМБА по субботам принимает только доноров плазмы и цельной крови с отрицательными резусами — 11, 18 и 25 ноября с 08:30 до 14:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Сдать кровь в выходные ноября
Дорогие доноры, в ноябре вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ. Важно: 6 ноября, понедельник — выходной день почти во всех ОПК!
Спасибо, помощь оказана
Мы снова ищем доноров для Коли Титова, пациента Центра детской гематологии Димы Рогачева. Два месяца назад состоялась повторная ТКМ, пока ситуация сложная. Мы просим откликнуться доноров с третьей группой, резус-фактор любой.
Сдать кровь в выходные октября
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