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Где сдать кровь в выходные июня?

2 июня 2025Донорство
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Дорогие друзья, в июньские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, МОНИКИ, Центре Бакулева и Центре крови. 12 июня — выходной день во всех отделениях переливания крови.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

  • Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 7, 14, 21 и 28 июня с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

  • МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 28 июня с 08:30 до 12:30;

  • Центр крови ФМБА ждет доноров 21 июня с 08:30 до 14:00. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться через «Госуслуги». Обращаем ваше внимание, что решение о виде донации (плазма или цельная кровь) принимает врач-трансфузиолог на основании результатов обследования донора и нужд медицинских организаций;

  • выездная акция Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева состоится 7 июня в районе Марьино. Машина будет стоять рядом с метро «Братиславская», на дороге между парком имени Артема Боровика и домом по адресу: Братиславская, 14. Время проведения акции: с 08:30 до 12:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Все новости

Где сдать кровь в выходные июня?

Дорогие друзья, в июньские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, МОНИКИ, Центре Бакулева и Центре крови. 12 июня — выходной день во всех отделениях переливания крови.

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