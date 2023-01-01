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Отчет фонда за 2021

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Итоговые документы

Отчет о тратах

Суммарные траты по всем месячным отчетам несколько отличаются от расходов, указанных в итоговом отчете фонда за 2021 год. Это обычная ситуация. Как мы уже объясняли, расходы в годовом отчете — это окончательные бухгалтерские цифры за год, то есть стоимость лечебных услуг, лекарств, аппаратов и др., которые уже фактически получены и их получение подтверждено документами. А цифры в месячных отчетах — это предварительные данные, то есть деньги, уплаченные со счета фонда. При этом между сроками оплаты и фактического получения услуги может пройти время. Часть потребностей, оплаченных в 2020 году, была закрыта только в 2021; а часть потребностей, оплаченных в 2021, закрыта только в 2022.

Статья расхода

Сумма

Процент

Январь

135 518 570 ₽

100%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

1 963 670 ₽

1.45%

Помощь детям в клиниках

109 108 778 ₽

80.51%

Адресная помощь

16 043 495 ₽

11.84%

Донорство

491 425 ₽

0.36%

Волонтерство

494 577 ₽

0.36%

Немедицинская реабилитация

493 320 ₽

0.36%

Строительство пансионата

33 873 ₽

0.02%

Административные расходы

6 889 432 ₽

5.08%

Февраль

113 001 300 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

70 587 235 ₽

62.5%

Адресная помощь

9 589 413 ₽

8.5%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

22 099 458 ₽

19.6%

Донорство

502 520 ₽

0.4%

Волонтерство

678 955 ₽

0.6%

Немедицинская реабилитация

493 320 ₽

0.4%

Строительство пансионата

400 124 ₽

0.4%

Административные расходы

8 650 275 ₽

7.7%

Март

135 244 957 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

92 244 401 ₽

68,2%

Адресная помощь

15 523 220 ₽

11,5%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

15 049 748 ₽

11,1%

Донорство

833 360 ₽

0,6%

Волонтерство

646 945 ₽

0,5%

Немедицинская реабилитация

813 564 ₽

0,6%

Строительство пансионата

553 476 ₽

0,4%

Административные расходы

9 580 243 ₽

7,1%

Апрель

142 612 633 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

102 250 535 ₽

71,7%

Адресная помощь

13 225 760 ₽

9,3%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

15 185 979 ₽

10,7%

Волонтерство

1 163 893 ₽

0,8%

Донорство

462 166 ₽

0,3%

Строительство пансионата

296 340 ₽

0,2%

Административные расходы

10 027 960 ₽

7,1%

Май

100 541 219 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

66 869 272 ₽

66,5%

Адресная помощь

16 412 046 ₽

16,3%

Донорство

883 350 ₽

0,9%

Волонтерство

3 220 039 ₽

3,2%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

5 349 002 ₽

5,3%

Строительство пансионата

15 168 ₽

0,2%

Административные расходы

7 792 342 ₽

7,8%

Июнь

151 627 440 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

113 196 234 ₽

75,3%

Адресная помощь

14 905 633 ₽

9,8%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

11 938 434 ₽

7,9%

Волонтерский проект

1 719 487 ₽

1,1%

Донорство

454 372 ₽

0,3%

Строительство пансионата "Измалково"

17 733 ₽

0,1%

Административные расходы

8 395 547 ₽

5,5%

Июль

128 033 304 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

88 918 684 ₽

69,5%

Адресная помощь

20 613 569 ₽

16,1%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

6 968 686 ₽

5,4%

Донорство

526 542 ₽

0,4%

Волонтерство

854 556 ₽

0,67%

Строительство пансионата "Измалково"

595 652 ₽

0,47%

Административные расходы

9 555 615 ₽

7,5%

Август

123 022 520 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

88 290 073 ₽

71,8%

Адресная помощь

13 446 956 ₽

10,9%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

12 259 504 ₽

10,0%

Донорство

592 877 ₽

0,5%

Волонтерство

624 954 ₽

0,5%

Строительство пансионата "Измалково"

15 977 ₽

0,01%

Административные расходы

7 792 179 ₽

6,3%

Сентябрь

181 575 006 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

142 237 337 ₽

78,3%

Адресная помощь

16 555 789 ₽

9,1%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

12 392 211 ₽

6,8%

Волонтерство

890 519 ₽

0,5%

Донорство

649 438 ₽

0,36%

Строительство пансионата

15 799 ₽

0.01%

Административные расходы

8 833 735 ₽

4,9%

Октябрь

129 195 909 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

91 993 406 ₽

71,2%

Адресная помощь

14 830 374 ₽

11,5%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

6 971 140 ₽

5,4%

Волонтерство

981 839 ₽

0,76%

Донорство

1 006 487 ₽

0,78%

Строительство пансионата

2 812 760 ₽

2,2%

Административные расходы

10 599 903 ₽

8,2%

Ноябрь

305 614 792 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

98 394 914 ₽

69,80%

Адресная помощь

18 851 183 ₽

13,37%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

11 952 351 ₽

8,48%

Волонтерство

3 186 996 ₽

2,26%

Донорство

566 082 ₽

0,40%

Административные расходы

8 006 678 ₽

5,68%

+ Строительство пансионата

164 656 588 ₽

Декабрь

192 527 694 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

138 333 243 ₽

73,21%

Адресная помощь

22 743 428 ₽

12,04%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

5 086 612 ₽

2,76%

Донорство

1 130 008 ₽

0,60%

Волонтерство

5 086 612 ₽

2,69%

Административные расходы

16 437 309 ₽

8,70%

+ Строительство пансионата

3 586 328 ₽

Отчет о поступлениях

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Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале за 2021 год

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