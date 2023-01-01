Отчет фонда за 2021

Отчет о тратах
Суммарные траты по всем месячным отчетам несколько отличаются от расходов, указанных в итоговом отчете фонда за 2021 год. Это обычная ситуация. Как мы уже объясняли, расходы в годовом отчете — это
окончательные бухгалтерские цифры за год, то есть стоимость лечебных услуг, лекарств, аппаратов и др., которые уже фактически получены и их получение подтверждено документами. А цифры в месячных отчетах — это предварительные данные, то есть деньги, уплаченные со счета фонда. При этом между сроками оплаты и фактического получения услуги может пройти время. Часть потребностей, оплаченных в 2020 году, была закрыта только в 2021; а часть потребностей, оплаченных в 2021, закрыта только в 2022. Статья расхода Сумма Процент
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
1 963 670 ₽
1.45%
Помощь детям в клиниках
109 108 778 ₽
80.51%
Адресная помощь
16 043 495 ₽
11.84%
Волонтерство
494 577 ₽
0.36%
Немедицинская реабилитация
493 320 ₽
0.36%
Строительство пансионата
33 873 ₽
0.02%
Административные расходы
6 889 432 ₽
5.08%
Помощь детям в клиниках
70 587 235 ₽
62.5%
Адресная помощь
9 589 413 ₽
8.5%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
22 099 458 ₽
19.6%
Волонтерство
678 955 ₽
0.6%
Немедицинская реабилитация
493 320 ₽
0.4%
Строительство пансионата
400 124 ₽
0.4%
Административные расходы
8 650 275 ₽
7.7%
Помощь детям в клиниках
92 244 401 ₽
68,2%
Адресная помощь
15 523 220 ₽
11,5%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
15 049 748 ₽
11,1%
Волонтерство
646 945 ₽
0,5%
Немедицинская реабилитация
813 564 ₽
0,6%
Строительство пансионата
553 476 ₽
0,4%
Административные расходы
9 580 243 ₽
7,1%
Помощь детям в клиниках
102 250 535 ₽
71,7%
Адресная помощь
13 225 760 ₽
9,3%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
15 185 979 ₽
10,7%
Волонтерство
1 163 893 ₽
0,8%
Строительство пансионата
296 340 ₽
0,2%
Административные расходы
10 027 960 ₽
7,1%
Помощь детям в клиниках
66 869 272 ₽
66,5%
Адресная помощь
16 412 046 ₽
16,3%
Волонтерство
3 220 039 ₽
3,2%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
5 349 002 ₽
5,3%
Строительство пансионата
15 168 ₽
0,2%
Административные расходы
7 792 342 ₽
7,8%
Помощь детям в клиниках
113 196 234 ₽
75,3%
Адресная помощь
14 905 633 ₽
9,8%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
11 938 434 ₽
7,9%
Волонтерский проект
1 719 487 ₽
1,1%
Строительство пансионата "Измалково"
17 733 ₽
0,1%
Административные расходы
8 395 547 ₽
5,5%
Помощь детям в клиниках
88 918 684 ₽
69,5%
Адресная помощь
20 613 569 ₽
16,1%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
6 968 686 ₽
5,4%
Волонтерство
854 556 ₽
0,67%
Строительство пансионата "Измалково"
595 652 ₽
0,47%
Административные расходы
9 555 615 ₽
7,5%
Помощь детям в клиниках
88 290 073 ₽
71,8%
Адресная помощь
13 446 956 ₽
10,9%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
12 259 504 ₽
10,0%
Волонтерство
624 954 ₽
0,5%
Строительство пансионата "Измалково"
15 977 ₽
0,01%
Административные расходы
7 792 179 ₽
6,3%
Помощь детям в клиниках
142 237 337 ₽
78,3%
Адресная помощь
16 555 789 ₽
9,1%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
12 392 211 ₽
6,8%
Волонтерство
890 519 ₽
0,5%
Строительство пансионата
15 799 ₽
0.01%
Административные расходы
8 833 735 ₽
4,9%
Помощь детям в клиниках
91 993 406 ₽
71,2%
Адресная помощь
14 830 374 ₽
11,5%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
6 971 140 ₽
5,4%
Волонтерство
981 839 ₽
0,76%
Донорство
1 006 487 ₽
0,78%
Строительство пансионата
2 812 760 ₽
2,2%
Административные расходы
10 599 903 ₽
8,2%
Помощь детям в клиниках
98 394 914 ₽
69,80%
Адресная помощь
18 851 183 ₽
13,37%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
11 952 351 ₽
8,48%
Волонтерство
3 186 996 ₽
2,26%
Административные расходы
8 006 678 ₽
5,68%
+ Строительство пансионата
164 656 588 ₽
Помощь детям в клиниках
138 333 243 ₽
73,21%
Адресная помощь
22 743 428 ₽
12,04%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
5 086 612 ₽
2,76%
Донорство
1 130 008 ₽
0,60%
Волонтерство
5 086 612 ₽
2,69%
Административные расходы
16 437 309 ₽
8,70%
+ Строительство пансионата
3 586 328 ₽
Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале за 2021 год Ящики для пожертвований: сборы и расходы Подписывайтесь на нас в соцсетях
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