Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале 2021

В течение 2021 года на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» прошло 20 телесюжетов, направленных на сбор средств для подопечных фонда «Подари жизнь».

Дорогие друзья!

Публикуем отчет о сотрудничестве Пятого канала и фонда «Подари жизнь» в 2021 году.

В течение года на Пятом канале прошло 20 телесюжетов, героями которых стали подопечные фонда «Подари жизнь». На помощь детям телезрителями было собрано 105 311 442 руб. На эту сумму, как всегда, удалось помочь не только этим двадцати детям, но и еще многим другим пациентам наших подопечных клиник.

Рассказываем, как были израсходованы эти средства.

I. Дети — герои телесюжетов

Поиск и активация неродственного донора костного мозга были оплачены для семи детей: Миши Панина, Миши Копаева, Мазахира Исмаилова, Насти Пеньковой (у всех этих детей были тяжелые генетические заболевания кроветворной или иммунной системы), Ульяны Дунаевой и Саши Пахомова (редкие варианты лейкозов), Арсения Лопотенко (апластическая анемия).

Пяти детям был оплачен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито»: это Вика Максимова, Ильфат Табанов, Алена Малявина, Ксения Иванова, Макар Мищенко. А Еве Хазовой по медицинским причинам была отменена терапия «Блинцито», но на собранные средства были закуплены «Биспонса» и «Фоскавир».

Арине Рудневой куплен дорогостоящий противоопухолевый препарат «Адцетрис». Два ребенка — Володя Маслов и Вероника Мешкова — получили редкое незарегистрированное лекарство «Эрвиназа». Четырем детям с опухолями костей — Шамилю Махмудову, Лере Сикорской, Максиму Сережникову, Алине Цветковой — собраны средства на раздвижные онкологические эндопротезы.

Кратко рассказываем о том, как дела у этих детей.

Миша Копаев завершил основное лечение и выписан на поддержку. Миша Панин (которому дополнительно была оплачена еще и очистка трансплантата) после пересадки чувствует себя хорошо. Мазахир Исмаилов получил трансплантацию костного мозга в апреле 2021 года, выписан, потихоньку разбирается с осложнениями. У Насти Пеньковой первая трансплантация завершилась отторжением, в декабре 2021 года проведена вторая, пока все достаточно неплохо. У Ульяны Дунаевой все планово, она выписана в августе 2021 года. Саше Пахомову трансплантация проведена совсем недавно, в январе 2022 года; ждем ее результатов. У Арсения Лопотенко удалось добиться стабилизации состояния и также провести трансплантацию костного мозга в январе 2022 года; этому мальчику были оплачены не только поиск и активация донора, но и несколько лекарств для борьбы с осложнениями основного заболевания, которое у Арсения протекало очень тяжело.

Из детей, которым собирали средства на «Блинцито», к сожалению, не стало Евы Хазовой, Ильфата Табанова и Макара Мищенко. У Евы и Ильфата лечение шло очень тяжело, а после трансплантации развились смертельные осложнения. А у Макара Мищенко совсем обидная и неожиданная история: «Блинцито» не помог, предполагалась другая терапия, но ее мальчик не смог получить из-за ковида…

Вика Максимова выписана без признаков лейкоза после терапии «Блинцито» и трансплантации. Ксюша Иванова по состоянию на начало 2022 года находится в клинике, также после «Блинцито» и трансплантации — пока еще длится ранний период восстановления, но состояние стабильное. Алена Малявина получала «Блинцито» без трансплантации, все нормально, она также выписана.

Арина Руднева в день своего 18-летия выписалась из клиники в полной ремиссии по своему заболеванию — лимфоме Ходжкина.

У Вероники Мешковой после «Эрвиназы» лейкоз отступил не полностью, так что пришлось провести курс иммунотерапии и трансплантацию костного мозга, после которых признаки болезни, к счастью, исчезли, девочка выписана. Володя Маслов продолжает лечение в Рязани, в конце 2021 года мы получили от его врачей сообщение, что все хорошо.

Шамиль Махмудов прошел через операцию по установке эндопротеза в июле 2021 года, Лера Сикорская — в июле, Максим Сережников — в декабре. Операции прошли по плану; теперь главное, чтобы по основному заболеванию также все было хорошо. Алине Цветковой установка эндопротеза предстоит в феврале 2022 года.

Мы должны отметить, что, как это обычно и бывает, не все расходы на лечение этих детей были покрыты именно за счет пожертвований телезрителей по номеру 6162. Так, после эфира про Арину Рудневу в фонд обратился благотворитель, который предложил свою помощь в полной оплате нужного для Арины «Адцетриса». Поэтому средства, пришедшие от телезрителей, были направлены нами на оплату других лекарств для Арины и лечение других детей. Лечение некоторых других детей было также частично оплачено за счет адресных пожертвований, а излишки средств были использованы для помощи другим нуждающимся пациентам. Кроме того, часть расходов, запланированных на 2022 год, мы сможем расписать только позже, по мере их фактической оплаты.

Но самое главное — что и все герои телеэфиров, и десятки других детей получили все необходимое лечение.



II. Адресная помощь другим детям и молодым взрослым

На оставшиеся средства для многих нуждавшихся детей были приобретены дорогостоящие противоопухолевые лекарства «Блинцито», «Биспонса», «Эвольтра», «Адцетрис», «Атрианс», «Ервой», «Опдиво», «Ксалкори», «Венклекста», «Алеценса», «Зикадия», «Дакоген», «Мекинист», «Тафинлар», «Спрайсел», «Ленвима», «Треосульфан», «Кабометикс» и другие; иммунопрепараты «Атгам», «Иларис», «Элизария», «Лемтрада». Также дети получали помощь с лекарствами для борьбы с инфекционными осложнениями: это антибиотики «Завицефта», «Колистин», «Зербакса», «Тигацил»; противогрибковые «Амфолип», «Микамин», «Ноксафил», «Вифенд» и «Кансидас»; противовирусные «Валганцикловир», «Неоцитотект» и «Цимевен». Покупались и другие важные лекарства сопроводительной терапии: «Джакави», «Антитромбин», «Эксиджад» и прочие. Важны также закупки лекарства «Веклури» для детей, пострадавших от новой коронавирусной инфекции: хотя традиционно считается, что дети болеют ею не слишком тяжело, для пациентов после интенсивной химиотерапии или трансплантации костного мозга ситуация совершенно иная…

Из незарегистрированных лекарств были закуплены «Сидофовир», «Дефителио», «Десферал», «Иксотен». Наконец-то в 2021 году удалось приобрести «Эрвиназу» для Ангелины Мелехиной: мы уже рассказывали, что она была героиней одного из сюжетов 2020 года, но с оплатой препарата тогда возникли огромные сложности, и только в 2021 году удалось их преодолеть.

Оплачены поиск и активация донора костного мозга для 2 детей, очистка трансплантата — для 5 детей. Несколько человек получило помощь с оплатой лекарств, расходных материалов, предметов мелкого медицинского оборудования и лечебного питания в рамках программы «Качество жизни». Наконец, частично оплачено лечение Даши Косцовой в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева.

Всего адресную помощь получили 129 детей и молодых взрослых. Среди них, например, некоторые герои сюжетов 5 канала в 2020 году: Хадижат Нажмудинова, Маша Капранова (ей, в частности, были куплены особые реактивы для клеточной терапии), Анфиса Специальная, Даша Ефимова, Ксюша Назарова, Федя Стояненко, Вова Челпанов, Дана Анушко. А еще Семен Поляков, Илья Якубчук, Никита Сучков, Артем Майстренко, Настя Радченко, Леша Александров, Ираклий Заркуа, Турпал-Али Идалов, Аня Потулова… И несколько ребят, которые уже, к сожалению, не с нами.

Всего на адресную помощь для этих и других подопечных фонда израсходовано 54 493 333 руб.

III. Медикаменты и расходные материалы для больниц

Как обычно, часть средств была израсходована на покупку лекарств не для индивидуальных пациентов, а для клиник и больничных отделений: речь идет о препаратах, которые нужны сразу многим детям. В 2021 году это в основном были лекарства для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. Большинство из них нужно очень широкому кругу пациентов («Хлорид натрия», «Норадреналин», «Сандостатин», «ТауроЛок», «Буденофальк», «Пентаса» и многие другие, а также лечебное питание). Препарат «Мозобаил» регулярно необходим для активации доноров при трансплантации костного мозга, «Коагил VII» бывает срочно нужен для остановки кровотечений, «Темодал» регулярно получают дети с некоторыми злокачественными опухолями, а «Завицефта», «Колистин», «Тигацил», «Амфолип», «Цимевен», «Бисептол» и «Полимиксин В» нужны для борьбы с инфекциями. Также в НМИЦ ДГОИ куплены наборы для очистки трансплантата и колонки CytoSorb для лечения опасного синдрома выброса цитокинов.

Кроме того, для Московского областного онкологического диспансера в Балашихе куплены препараты «Вифенд», «Микамин» и «Тигацил» для борьбы с инфекционными осложнениями.

Расходы на помощь клиникам составили в сумме 5 688 968 рублей.

IV. Прочее

Суммарная комиссия операторов платежных систем, позволяющая переводить средства по короткому номеру 6162, за 2021 год составила 6 163 886 руб. Так как по поводу этой комиссии регулярно возникают вопросы, повторим: совсем без комиссии обойтись невозможно, ни один оператор не согласится на это. Мы сотрудничаем только с теми операторами, у которых совокупная комиссия не превышает 5% с каждого пожертвования. А так как жертвователей нужно оповещать о получении переведенных ими средств, суммарная комиссия составила чуть больше 6% от общей суммы расходов.

Остаток денежных средств на конец 2021 года составил 4 490 244 руб., и все эти деньги будут направлены на помощь подопечным фонда в начале 2022 года.

Огромное спасибо зрителям 5 канала за помощь и поддержку!