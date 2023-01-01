Отчет фонда за 2022

Отчет о тратах
Суммарные траты по всем месячным отчетам несколько отличаются от расходов, указанных в итоговом отчете фонда за 2022 год. Это обычная ситуация. Как мы уже объясняли, расходы в годовом отчете — это окончательные бухгалтерские цифры за год, то есть стоимость лечебных услуг, лекарств, аппаратов и др., которые уже фактически получены и их получение подтверждено документами. А цифры в месячных отчетах — это предварительные данные, то есть деньги, уплаченные со счета фонда. При этом между сроками оплаты и фактического получения услуги может пройти время, иногда значительное. В отчетах 2022 года эта разница наиболее ярко видна на примере строительства пансионата: фактически фонд перевел на эти цели в течение года более 250 млн рублей, но в годовой отчет вошли только расходы на 18,9 млн: остальные траты будут отражены в будущих годовых отчетах только по окончании строительства, когда будут «закрывающие документы».
Статья расхода Сумма Процент
Помощь детям в клиниках
83 343 512 ₽
52,34%
Адресная помощь
15 433 411 ₽
9,69%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
52 104 045 ₽
32,72%
Волонтерство
936 580 ₽
0,59%
Административные расходы
6 895 269 ₽
4,33%
+ Строительство пансионата
2 474 155 ₽
Помощь детям в клиниках
105 509 310 ₽
77,09%
Адресная помощь
9 904 246 ₽
7,24%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
12 003 360 ₽
8,77%
Волонтерство
820 024 ₽
0,60%
Административные расходы
8 106 525 ₽
5,92%
+ Строительство пансионата
441 135 ₽
Помощь детям в клиниках
139 367 696 ₽
74,68%
Адресная помощь
14 247 984 ₽
7,63%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
22 255 990 ₽
11,93%
Волонтерство
898 189 ₽
0,48%
Административные расходы
9 092 613 ₽
4,87%
+ Строительство пансионата
5 333 643 ₽
Помощь детям в клиниках
104 114 581 ₽
68,19%
Адресная помощь
23 282 414 ₽
15,25%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
11 938 718 ₽
7,82%
Донорство
2 281 511 ₽
1,49%
Волонтерство
1 186 165 ₽
0,78%
Административные расходы
9 869 616 ₽
6,46%
+ Фонд целевого капитала
2 300 000 ₽
+ Строительство пансионата
28 403 823 ₽
Помощь детям в клиниках
70 333 211 ₽
61,17%
Адресная помощь
12 228 763 ₽
10,64%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
21 819 602 ₽
18,98%
Волонтерство
2 052 613 ₽
1,79%
Административные расходы
8 004 818 ₽
6,96%
+ Строительство пансионата
24 969 539 ₽
Помощь детям в клиниках
71 627 428 ₽
66,78%
Адресная помощь
21 610 420 ₽
20,15%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
1 446 543 ₽
1,35%
Волонтерство
1 763 163 ₽
1,64%
Административные расходы
10 304 413 ₽
9,61%
+ Строительство пансионата
20 723 513 ₽
Помощь детям в клиниках
31 417 028 ₽
39,19%
Адресная помощь
12 460 179 ₽
15,54%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
21 604 119 ₽
26,95%
Волонтерство
938 363 ₽
1,17%
Административные расходы
13 166 504 ₽
16,43%
+ Строительство пансионата
49 947 131 ₽
Помощь детям в клиниках
113 613 585 ₽
75,2%
Адресная помощь
17 930 243 ₽
11,5%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
10 777 795 ₽
6,89%
Волонтерство
720 351 ₽
0,46%
Административные расходы
8 770 378 ₽
5,61%
+ Строительство пансионата
7 991 484 ₽
Помощь детям в клиниках
96 363 851 ₽
48,2%
Адресная помощь
16 428 780 ₽
8,23%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
75 273 096 ₽
37,7%
Волонтерство
870 228 ₽
0,44%
Административные расходы
9 965 186 ₽
4,99%
+ Строительство пансионата
30 957 952 ₽
Помощь детям в клиниках
82 025 314 ₽
62,36%
Адресная помощь
17 994 767 ₽
13,68%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
21 438 102 ₽
16,30%
Волонтерство
1 322 498 ₽
1,01%
Административные расходы
8 021 241 ₽
6,10%
+ Строительство пансионата
30 041 817 ₽
Помощь детям в клиниках
53 038 704 ₽
61,58%
Адресная помощь
11 980 473 ₽
13,91%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
8 128 593 ₽
9,44%
Донорство
1 208 473 ₽
1,40%
Волонтерство
1 986 468 ₽
2,31%
Административные расходы
9 791 197 ₽
11,4%
+ Строительство пансионата
17 457 292 ₽
Помощь детям в клиниках
51 963 564 ₽
51,88%
Адресная помощь
15 184 846 ₽
15,16%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
20 218 847 ₽
20,19%
Волонтерство
1 253 329 ₽
1,25%
Административные расходы
10 950 529 ₽
10,93%
+ Строительство пансионата
24 635 519 ₽
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