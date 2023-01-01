Отчет фонда за 2022

Отчет о тратах

Суммарные траты по всем месячным отчетам несколько отличаются от расходов, указанных в итоговом отчете фонда за 2022 год. Это обычная ситуация. Как мы уже объясняли, расходы в годовом отчете — это окончательные бухгалтерские цифры за год, то есть стоимость лечебных услуг, лекарств, аппаратов и др., которые уже фактически получены и их получение подтверждено документами. А цифры в месячных отчетах — это предварительные данные, то есть деньги, уплаченные со счета фонда. При этом между сроками оплаты и фактического получения услуги может пройти время, иногда значительное. В отчетах 2022 года эта разница наиболее ярко видна на примере строительства пансионата: фактически фонд перевел на эти цели в течение года более 250 млн рублей, но в годовой отчет вошли только расходы на 18,9 млн: остальные траты будут отражены в будущих годовых отчетах только по окончании строительства, когда будут «закрывающие документы».