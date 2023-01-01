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Отчет фонда за 2022

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Итоговые документы

Отчет о тратах

Суммарные траты по всем месячным отчетам несколько отличаются от расходов, указанных в итоговом отчете фонда за 2022 год. Это обычная ситуация. Как мы уже объясняли, расходы в годовом отчете — это окончательные бухгалтерские цифры за год, то есть стоимость лечебных услуг, лекарств, аппаратов и др., которые уже фактически получены и их получение подтверждено документами. А цифры в месячных отчетах — это предварительные данные, то есть деньги, уплаченные со счета фонда. При этом между сроками оплаты и фактического получения услуги может пройти время, иногда значительное. В отчетах 2022 года эта разница наиболее ярко видна на примере строительства пансионата: фактически фонд перевел на эти цели в течение года более 250 млн рублей, но в годовой отчет вошли только расходы на 18,9 млн: остальные траты будут отражены в будущих годовых отчетах только по окончании строительства, когда будут «закрывающие документы».

Статья расхода

Сумма

Процент

Январь

161 698 062 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

83 343 512 ₽

52,34%

Адресная помощь

15 433 411 ₽

9,69%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

52 104 045 ₽

32,72%

Донорство

511 090 ₽

0,32%

Волонтерство

936 580 ₽

0,59%

Административные расходы

6 895 269 ₽

4,33%

+ Строительство пансионата

2 474 155 ₽

Февраль

137 313 317 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

105 509 310 ₽

77,09%

Адресная помощь

9 904 246 ₽

7,24%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

12 003 360 ₽

8,77%

Донорство

528 717 ₽

0,39%

Волонтерство

820 024 ₽

0,60%

Административные расходы

8 106 525 ₽

5,92%

+ Строительство пансионата

441 135 ₽

Март

191 957 675 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

139 367 696 ₽

74,68%

Адресная помощь

14 247 984 ₽

7,63%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

22 255 990 ₽

11,93%

Донорство

761 560 ₽

0,41%

Волонтерство

898 189 ₽

0,48%

Административные расходы

9 092 613 ₽

4,87%

+ Строительство пансионата

5 333 643 ₽

Апрель

183 376 828 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

104 114 581 ₽

68,19%

Адресная помощь

23 282 414 ₽

15,25%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

11 938 718 ₽

7,82%

Донорство

2 281 511 ₽

1,49%

Волонтерство

1 186 165 ₽

0,78%

Административные расходы

9 869 616 ₽

6,46%

+ Фонд целевого капитала

2 300 000 ₽

+ Строительство пансионата

28 403 823 ₽

Май

139 941 415 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

70 333 211 ₽

61,17%

Адресная помощь

12 228 763 ₽

10,64%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

21 819 602 ₽

18,98%

Донорство

532 869 ₽

0,46%

Волонтерство

2 052 613 ₽

1,79%

Административные расходы

8 004 818 ₽

6,96%

+ Строительство пансионата

24 969 539 ₽

Июнь

127 987 794 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

71 627 428 ₽

66,78%

Адресная помощь

21 610 420 ₽

20,15%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

1 446 543 ₽

1,35%

Донорство

512 314 ₽

0,48%

Волонтерство

1 763 163 ₽

1,64%

Административные расходы

10 304 413 ₽

9,61%

+ Строительство пансионата

20 723 513 ₽

Июль

130 103 169 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

31 417 028 ₽

39,19%

Адресная помощь

12 460 179 ₽

15,54%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

21 604 119 ₽

26,95%

Донорство

569 845 ₽

0,71%

Волонтерство

938 363 ₽

1,17%

Административные расходы

13 166 504 ₽

16,43%

+ Строительство пансионата

49 947 131 ₽

Август

164 348 972 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

113 613 585 ₽

75,2%

Адресная помощь

17 930 243 ₽

11,5%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

10 777 795 ₽

6,89%

Донорство

545 136 ₽

0,35%

Волонтерство

720 351 ₽

0,46%

Административные расходы

8 770 378 ₽

5,61%

+ Строительство пансионата

7 991 484 ₽

Сентябрь

230 699 759 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

96 363 851 ₽

48,2%

Адресная помощь

16 428 780 ₽

8,23%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

75 273 096 ₽

37,7%

Донорство

840 666 ₽

0,42%

Волонтерство

870 228 ₽

0,44%

Административные расходы

9 965 186 ₽

4,99%

+ Строительство пансионата

30 957 952 ₽

Октябрь

161 583 365 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

82 025 314 ₽

62,36%

Адресная помощь

17 994 767 ₽

13,68%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

21 438 102 ₽

16,30%

Донорство

739 626 ₽

0,56%

Волонтерство

1 322 498 ₽

1,01%

Административные расходы

8 021 241 ₽

6,10%

+ Строительство пансионата

30 041 817 ₽

Ноябрь

103 591 200 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

53 038 704 ₽

61,58%

Адресная помощь

11 980 473 ₽

13,91%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

8 128 593 ₽

9,44%

Донорство

1 208 473 ₽

1,40%

Волонтерство

1 986 468 ₽

2,31%

Административные расходы

9 791 197 ₽

11,4%

+ Строительство пансионата

17 457 292 ₽

Декабрь

124 792 356 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

51 963 564 ₽

51,88%

Адресная помощь

15 184 846 ₽

15,16%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

20 218 847 ₽

20,19%

Донорство

585 722 ₽

0,58%

Волонтерство

1 253 329 ₽

1,25%

Административные расходы

10 950 529 ₽

10,93%

+ Строительство пансионата

24 635 519 ₽

Отчет о поступлениях

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