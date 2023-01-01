Отчет фонда за 2023

Отчет о тратах
Статья расхода
Сумма
Процент
Помощь детям в клиниках
44 775 198 ₽
50,59%
Адресная помощь
14 840 015 ₽
16,77%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
22 015 757 ₽
24,87%
Волонтерство
1 010 669 ₽
1,14%
Административные расходы
5 531 075 ₽
6,25%
+ Строительство пансионата
2 859 890 ₽
Помощь детям в клиниках
39 438 228 ₽
67,74%
Адресная помощь
7 606 325 ₽
13,07%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
1 600 182 ₽
2,75%
Волонтерство
747 697 ₽
1,28%
Административные расходы
8 425 340 ₽
14,47%
+ Строительство пансионата
17 779 887 ₽
+ Фонд целевого капитала
800 000 ₽
Помощь детям в клиниках
44 954 878 ₽
54,63%
Адресная помощь
12 181 281 ₽
14,80%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
15 463 505 ₽
18,79%
Донорство
1 020 695 ₽
1,24%
Волонтерство
961 780 ₽
1,17%
Административные расходы
7 702 145 ₽
9,36%
+ Строительство пансионата
10 782 073 ₽
Помощь детям в клиниках
31 690 801 ₽
44,73%
Адресная помощь
12 551 160 ₽
17,72%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
12 767 235 ₽
18,02%
Волонтерство
1 376 068 ₽
1,94%
Административные расходы
11 756 211 ₽
16,59%
+ Строительство пансионата
46 911 370 ₽
Помощь детям в клиниках
54 617 098 ₽
70,48%
Адресная помощь
8 594 184 ₽
11,09%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
1 612 805 ₽
2,08%
Волонтерство
4 725 912 ₽
6,10%
Административные расходы
7 579 523 ₽
9,78%
+ Строительство пансионата
33 437 012 ₽
Помощь детям в клиниках
58 940 420 ₽
62,14%
Адресная помощь
11 899 352 ₽
12,55%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
11 692 597 ₽
12,33%
Волонтерство
3 062 584 ₽
3,23%
Административные расходы
8 620 334 ₽
9,09%
+ Строительство пансионата
29 699 809 ₽
Помощь детям в клиниках
56 094 151 ₽
64,49%
Адресная помощь
11 071 363 ₽
12,73%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
11 674 634 ₽
13,42%
Волонтерство
825 073 ₽
0,95%
Административные расходы
6 945 822 ₽
7,98%
+ Фонд целевого капитала
400 000 ₽
+ Строительство пансионата
36 004 028 ₽
Помощь детям в клиниках
61 713 190 ₽
65,24%
Адресная помощь
12 372 821 ₽
13,08%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
11 743 377 ₽
12,41%
Волонтерство
1 118 254 ₽
1,18%
Административные расходы
7 300 827 ₽
7,72%
+ Строительство пансионата
5 498 237 ₽
Помощь детям в клиниках
82 049 237 ₽
71,11%
Адресная помощь
17 236 252 ₽
14,94%
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
6 789 883 ₽
5,88%
Волонтерство
1 086 289 ₽
0,94%
Административные расходы
7 694 583 ₽
6,67%
+ Строительство пансионата
56 379 402 ₽
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