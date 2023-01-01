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благотворительный фонд

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Отчет фонда за 2023

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Отчет о тратах

Статья расхода

Сумма

Процент

Январь

91 367 698 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

44 775 198 ₽

50,59%

Адресная помощь

14 840 015 ₽

16,77%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

22 015 757 ₽

24,87%

Донорство

335 094 ₽

0,38%

Волонтерство

1 010 669 ₽

1,14%

Административные расходы

5 531 075 ₽

6,25%

+ Строительство пансионата

2 859 890 ₽

Февраль

76 797 695 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

39 438 228 ₽

67,74%

Адресная помощь

7 606 325 ₽

13,07%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

1 600 182 ₽

2,75%

Донорство

400 036 ₽

0,69%

Волонтерство

747 697 ₽

1,28%

Административные расходы

8 425 340 ₽

14,47%

+ Строительство пансионата

17 779 887 ₽

+ Фонд целевого капитала

800 000 ₽

Март

93 066 357 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

44 954 878 ₽

54,63%

Адресная помощь

12 181 281 ₽

14,80%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

15 463 505 ₽

18,79%

Донорство

1 020 695 ₽

1,24%

Волонтерство

961 780 ₽

1,17%

Административные расходы

7 702 145 ₽

9,36%

+ Строительство пансионата

10 782 073 ₽

Апрель

﻿﻿117 756 644 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

31 690 801 ₽

44,73%

Адресная помощь

12 551 160 ₽

17,72%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

12 767 235 ₽

18,02%

Донорство

703 799 ₽

0,99%

Волонтерство

1 376 068 ₽

1,94%

Административные расходы

11 756 211 ₽

16,59%

+ Строительство пансионата

46 911 370 ₽

Май

110 934 705 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

54 617 098 ₽

70,48%

Адресная помощь

8 594 184 ₽

11,09%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

1 612 805 ₽

2,08%

Донорство

368 171 ₽

0,48%

Волонтерство

4 725 912 ₽

6,10%

Административные расходы

7 579 523 ₽

9,78%

+ Строительство пансионата

33 437 012 ₽

Июнь

124 544 448 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

58 940 420 ₽

62,14%

Адресная помощь

11 899 352 ₽

12,55%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

11 692 597 ₽

12,33%

Донорство

629 352 ₽

0,66%

Волонтерство

3 062 584 ₽

3,23%

Административные расходы

8 620 334 ₽

9,09%

+ Строительство пансионата

29 699 809 ₽

Июль

123 391 890 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

56 094 151 ₽

64,49%

Адресная помощь

11 071 363 ₽

12,73%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

11 674 634 ₽

13,42%

Донорство

376 819 ₽

0,43%

Волонтерство

825 073 ₽

0,95%

Административные расходы

6 945 822 ₽

7,98%

+ Фонд целевого капитала

400 000 ₽

+ Строительство пансионата

36 004 028 ₽

Август

100 089 297 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

61 713 190 ₽

65,24%

Адресная помощь

12 372 821 ₽

13,08%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

11 743 377 ₽

12,41%

Донорство

342 591 ₽

0,36%

Волонтерство

1 118 254 ₽

1,18%

Административные расходы

7 300 827 ₽

7,72%

+ Строительство пансионата

5 498 237 ₽

Сентябрь

171 770 548 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

82 049 237 ₽

71,11%

Адресная помощь

17 236 252 ₽

14,94%

Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»

6 789 883 ₽

5,88%

Донорство

534 902 ₽

0,46%

Волонтерство

1 086 289 ₽

0,94%

Административные расходы

7 694 583 ₽

6,67%

+ Строительство пансионата

56 379 402 ₽

Отчет о поступлениях

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