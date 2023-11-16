Отчет фонда, декабрь 2023

Завершился еще один рабочий год. Готовить годовой отчет мы будем чуть позже, когда можно будет уже полностью подвести все итоги, а пока рассказываем о том, что произошло за последний месяц.

Общая структура декабрьских расходов фонда

65 707 855 рублей расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»

Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»

18 018 817 рублей расходы по проекту «Адресная помощь»

Также по программе адресной помощи произведено 53 закупки различных лекарств. Для Юли Портных приобретены «Альфа Нормикс» и «Джакави» (кстати, сейчас Юля как раз приехала на проверку), для Прохора Слабоуса — «Вориконазол», «Альфа Нормикс» и «Урсофальк» и «Джакави» (ждем мальчика на обследование в феврале), для Даниэля Антощенко — «Джакави», «Кеппра» и «Вориконазол». Также «Джакави» получили Матвей Клюшников, Витя Тарнуев и еще 12 детей; кроме того, Витя обеспечен препаратом «Монтелукаст». Четырем детям с разными диагнозами, у которых снижен уровень тромбоцитов, куплен «Револейд», малышу с гистиоцитозом — «Зелбораф», девочке с редкой костной опухолью — «Пролиа». Насте Черкасовой к терапии по поводу РТПХ добавлен «Рапамун». Были и многие другие закупки. А один ребенок, выписанный на поддержку, был обеспечен расходными материалами: по основному заболеванию все в порядке, но есть желудочно-кишечные проблемы, из-за которых ребенку требуется особый уход.

Структура расходов по проекту «Адресная помощь»

В рамках проекта паллиативной помощи «Качество жизни» произведено 15 закупок лекарств и лечебного питания для 10 человек, а также 6 закупок расходных материалов и предметов мелкого медицинского оборудования (кровать, столик, матрас). Двум детям обеспечена медицинская транспортировка — в Челябинск и Уфу. Пять семей получали благотворительную социальную помощь. Шести семьям оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Для подопечных проекта и их близких, как всегда, регулярно проводились консультации психолога. Семи детям были адресно оплачены диагностические исследования: срочное проведение ПЭТ/КТ для одной девочки с целью назначения терапии, а также анализы для других детей с целью подбора донора костного мозга, оценки статуса ремиссии и так далее. Административные расходы по программе адресной помощи — это, как обычно, оплата труда постоянных координаторов адресной и паллиативной помощи. Социальные проекты и фонд «Новая жизнь» Дочернему фонду «Новая жизнь» переведено 5 миллионов рублей на реализацию социальных и других программ. А со счета «Подари жизнь» оплачено питание родителей пациентов в ноябре 2023 года и часть расходов на работу социальной и юридической служб фонда.

7 130 820 рублей на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»

Получено от благотворителей и передано в больницы или на амбулаторные квартиры: чайники (40 штук), утюги (30 штук), фен, микроволновая печь, инвалидные кресла (3 штуки), средства уходовой косметики (шампуни, краски для волос, средства укладки и так далее) в качестве подарков для мам и медицинского персонала, игрушки для «Коробки храбрости», детские книги, настольные игры, стиральный порошок для детского белья, влажные салфетки. Также на склад поступили наборы для творчества и «антистрессовые» раскраски. Дети получили более 300 баночек питательной смеси. И примета сезона: для праздника благотворителями были предоставлены искусственные ели и елочные игрушки. Четырем детям были приобретены предметы одежды и гигиенические средства. Также для четырех детей, находящихся в сложной семейной ситуации, предоставлены услуги нянь, чью работу оплачивает фонд. Психологи провели групповой тематический семинар для волонтеров, подготовили публикации для сайта фонда, подбирали методические материалы по запросам шести других фондов, провели одну индивидуальную консультацию для кандидата в волонтеры и три индивидуальных консультации для подопечных фонда после окончания лечения. Также проведено две консультации для психологов региональных противораковых НКО и профильных больничных отделений. Донорство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В декабре в трех основных подопечных клиниках донорского проекта — НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 — было в общей сложности 1442 безвозмездных донора цельной крови, 671 — тромбоцитов, 167 — плазмы крови. Также было 7 донаций гранулоцитов; поиск доноров гранулоцитов велся для двух девочек из Центра имени Дмитрия Рогачева: Анфисы Астафоровой и Полины Глызиной.

659 134 рубля расходы по донорскому проекту

Поступили просьбы об адресном поиске доноров для 6 пациентов из трех клиник: НМИЦ онкологии имени Блохина, НМИЦ ДГОИ и РДКБ. Донорами для этих пациентов стали 67 человек. В декабре состоялось 10 выездных донорских акций, проведенных совместно с Центром крови и НМИЦ имени Бакулева в следующих учреждениях, организациях и компаниях: Минтруда, ОМК, «Голдер электроникс», НСПК, «ИнтерРАО», «МТС Банк», Минэкономразвития, «Сбербанк Среднерусский», РЖД и храм Дмитрия Донского в Бутове. В ходе этих акций кровь сдали 546 человек. Декабрьские расходы по донорскому проекту включают в себя оплату работы сотрудников донорского отдела и изготовления сувенирной и информационной продукции для безвозмездных доноров крови. Волонтерство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) Программа «Возвращение детства». В декабре волонтеры посещали все наши основные подопечные клиники: играли с детьми, проводили мастер-классы и кинопоказы, озвучивали диафильмы, делали своими руками подарки к Новому году и готовились к елкам.

1 104 365 рублей расходы по волонтерскому проекту

Программа «Окно в мир». Проект «Выездные мероприятия» организовал посещение 41 мероприятия для 740 человек: театры, концерты, экскурсии, спортивные матчи, комедийные и музыкальные шоу, квесты и, конечно, елки и новогодние представления. Вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» ребята из МООД трижды побывали в Италии, дети и родители из НМИЦ имени Бурденко «посетили» Африку и Австралию, а ребята из НМИЦ ДГОИ им. Рогачева совершили рождественское путешествие по Германии и Чехии. В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 42 групповых занятия, которые посетили 274 участника, а также 4 групповых занятия по йоге для родителей. Также в декабре было 32 индивидуальных встречи с волонтерами. Состоялась премьера «Драмкружка»: дети вместе с волонтерами сыграли онлайн-спектакль по сказке «12 месяцев». Также волонтеры посещали детей на амбулаторных квартирах и развозили подарки. В рамках проекта «Первый шаг» 20 подопечных продолжали обучение в школе Mosmodels. Программа Pro bonо. Волонтеры административного проекта продолжали поддерживать работу больничных координаторов и регионального проекта фонда. Дизайнеры подготовили 10 макетов афиш и материалов, в том числе для новогодних праздников. Видеооператоры смонтировали новогодний ролик для НМИЦ имени Бурденко. Переводчики подготовили переводы 45 страниц медицинской документации. Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили 38 запросов, в том числе связанные с подготовкой празднования Нового Года в больницах. Мастера проекта «Дни красоты» дважды посетили отделения НМИЦ ДГОИ, где поработали с 16 родителями и 8 подопечными. Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили 47 поездок. Юристы продолжали консультировать подопечных по телефону. Программа лояльности . Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели 7 уроков доброты для учеников трех московских школ. Волонтеры проекта «Помощь на ярмарках» помогли провести в школах три благотворительных ярмарки и благотворительный бал.

Программа «Начало». Были проведены два собеседования с кандидатами в программу больничного волонтерства. Расходы по волонтерскому проекту включают в себя оплату труда координаторов волонтеров, а также покупку товаров для праздников (прежде всего для елок!) и для занятий с детьми. Немедицинская реабилитация (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В проекте тьюторского сопровождения «Компас» проведены 9 тьюториалов с подопечными, две вводные встречи, подключение еще одного участника. По запросу тьюторов были проведены одна интервизия и две супервизии. Завершилась очередная реабилитационная программа «Мы в игре», состоявшая из двух потоков. Всего в программе приняли участие 51 человек (16 семей). Начался цикл подготовки к следующей программе, обучение волонтеров запланировано на январь. В декабре состоялась последняя в прошедшем году программа «Семейные выходные» для 25 участников (8 семей). В Благотворительной школе 28 учителей провели 118 индивидуальных уроков для 20 учеников по 8 предметам. К проекту присоединился новый ученик. три волонтера-новичка проходили обучение на платформе Skill Cup. В декабре 2023 года в рамках реабилитационного проекта получили поддержку 99 участников. Строительство пансионата «Измалково»

20 444 673 рубля расходы на строительство пансионата