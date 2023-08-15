Отчет фонда, сентябрь 2023

Мы продолжаем подробно рассказывать о работе фонда: что удалось сделать в сентябре благодаря вашей помощи. И начинаем как всегда с главной цифры: сколько детей уехали домой из больниц.

Общая структура сентябрьских расходов фонда

82 049 237 рублей расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»

Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»

«Завицефта» для борьбы с бактериальными инфекциями нужна была Диме Буланову, Вале Череневой, Глебу Ануфриеву, Аслану Панешу и еще четырем детям. А для борьбы с грибковой инфекцией Снежанне Заводчиковой покупался другой дорогостоящий препарат, «Креземба». Кроме наших обычных подопечных клиник, также в сентябре были закуплены лекарства для НМИЦ гематологии («Амфолип» и «Завицефта» для молодой взрослой пациентки) и клиники Саратовского ГМУ (там сейчас наблюдается Артем Рыбалко, и мальчику потребовался флакон «Энтивио»). И, кроме того, целый ряд препаратов противоопухолевой и сопроводительной терапии покупался не для конкретных пациентов, а для больничных отделений. Следующая программа — трансплантация костного мозга. В сентябре расходы на поиск и активацию зарубежных неродственных доноров были оплачены для 4 детей из РДКБ и двух из Центра имени Дмитрия Рогачева, включая Севу Блинова. А одному ребенку оплачена активация неродственного донора, найденного в России. В ходе реализации программы «Диагностика и анализы» оплачены специализированные лабораторные анализы и инструментальные исследования для пациентов Морозовской больницы (9 детей), Московского областного онкодиспансера (2 ребенка, включая Арину Стукушкину), Центра имени Дмитрия Рогачева, а также пациентов, проходящих лечение в Нижневартовске, Тюмени, Ижевске и Оренбурге. Оплачена также доставка биообразцов в лаборатории. Для различных лабораторий и отделений Центра имени Дмитрия Рогачева куплены многочисленные реактивы и лабораторные расходные материалы: антитела для диагностики редких видов опухолей, другие реагенты для патологоанатомического отделения, реагенты и расходные материалы для диагностики методом ELISPOT, реактивы и растворы для анализов методом проточной цитометрии в рамках научного проекта диагностики ОЛЛ и так далее. Также большая партия реактивов для проточной цитометрии — а это основной метод диагностики лейкозов — оплачена для ОДКБ г. Екатеринбурга. Теперь о расходах на медицинское оборудование. Для Центра имени Дмитрия Рогачева внесена очередная часть оплаты за мониторы пациента Acute Care System. Также закуплено четыре устройства для обогрева пациентов, которые будут использоваться в новом корпусе Центра. И, наконец, внесена предоплата для 30 с лишним медицинских кроватей для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, так как многие кровати в детских отделениях клиники уже очень старые (25 лет!), многократно ремонтировались и имеют недостаточную функциональность. Для Центра имени Дмитрия Рогачева закуплены медицинские расходные материалы и хирургические инструменты (микроножницы, зажимы, пинцеты и так далее). А для НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко полуоплачены фильтры для контейнеров, которые используются для хранения и стерилизации хирургических инструментов. В ходе реализации регионального проекта фонда оплачена часть расходов на проведение конференции «Благотворительность против рака» в 2023 году. В рамках программы «Образование врачей» оплачены, в частности, расходы на стажировку врача-реаниматолога из Краснодара в московской клинике: билеты и проживание. Как обычно, выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, а также оплачена работа участников научного проекта. Административные расходы по проекту «Помощь детям в клиниках» включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник. Адресная помощь Основной статьей расходов на адресную помощь в сентябре оказались различные виды платного лечения. Лучевая терапия была оплачена для 10 пациентов НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, так как в этой клинике временно закончились квоты на нужный вид лечения. Также было оплачено удаление ангиофибромы для одного юноши и нейрохирургическое лечение в той же клинике для 10 иностранцев — граждан Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Одной давней подопечной фонда оплачено очередное лечение на аппарате «Гамма-нож». Наконец, оплачены этапы лечения трех молодых взрослых в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева: это Денис Усиков, Дана Анушко и еще одна взрослая девушка, которой проведена ревизионная операция для коррекции установки эндопротеза.

17 236 252 рубля расходы по проекту «Адресная помощь»

Также по программе адресной помощи произведено 42 закупки лекарств. Из детей, представленных на сайте, «Джакави» для амбулаторного приема получили Коля Древинг, Елисей Лазарев, Хадижат Нажмудинова, Вова Симоненко, Артем Данилин (и еще пять детей); «Ноксафилом», «Энплейтом» и «Рапамуном» был снабжен Ваня Горбачев. Артему Данилину, Матвею Шабалину и другим детям куплен стандартный «чемоданчик на выписку». Один ребенок получил «Спрайсел» для борьбы с хроническим миелолейкозом. «Энплейт» для нормализации уровня тромбоцитов после трансплантации костного мозга получил один ребенок, и еще один — в качестве терапии тромбоцитопенической пурпуры. Девочке с редким заболеванием лимфатической системы куплен иммунопрепарат «Кевзара». Еще одна девочка с очень редким в ее возрасте заболеванием (рак носоглотки) получила в качестве поддерживающей терапии препарат «Тебериф», так как в регионе ее не смогли вовремя обеспечить. Четыре ребенка получили «Мекинист» и/или «Тафинлар» в качестве таргетной терапии при опухолях головного мозга. Три ребенка обеспечены лечебным питанием. Были и другие закупки.

Структура расходов по проекту «Адресная помощь»

По программе паллиативной помощи «Качество жизни» произведено 9 закупок лекарств и лечебного питания, а также 14 закупок медицинских расходных материалов. Помощь с лечебным питанием и расходными материалами оказывалась также АНО ЦПМ «Изумрудный город» в Белгороде. Оплачена медицинская транспортировка двух детей, командировочные расходы врачей-консультантов за август. Шесть семей получили благотворительную социальную помощь в размере 20 000 рублей каждая. Оплачены расходы на ритуальные услуги для Софьи Морозовой и еще одного ребенка. Как обычно, обеспечивалась психологическая поддержка подопечных проекта и их близких. Диагностические исследования по проекту адресной помощи были проведены 7 детям, также оплачены медицинские консультации. Ребенку с трахеостомой куплен предмет мелкого медицинского оборудования — аспиратор. Административные расходы по проекту «Адресная помощь» включают в себя оплату труда сотрудников отделов адресной и паллиативной помощи. Социальные проекты и фонд «Новая жизнь» Дочернему фонду «Новая жизнь» переведено 5 миллионов рублей для реализации социальных и других программ. Кроме того, со счета фонда «Подари жизнь» было оплачено питание родителей пациентов в течение августе 2023 года и работа юристов, помогающих семьям пациентов. Четырем детям, находящихся в сложной семейной ситуации, были предоставлены няни, работу которых оплачивает фонд.

6 789 883 рубля на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»

Получены от благотворителей и переданы в подопечные клиники: игрушки для «Коробки храбрости» (28 коробок), головоломки, швабры и мопы, масляные радиаторы, стиральный порошок для детского белья, влажные салфетки. Молодой взрослой подопечной фонда после окончания лечения была оказана стоматологическая помощь. Один ребенок был обеспечен удобной обувью и одеждой для прогулок, еще один — одеждой, подгузниками, продуктами питания и средствами для ухода. Двум подопечным фонда были подарены книги по профессиональному рисованию. У психологической службы был период отпусков. Тем не менее работа продолжалась: подготовлена публикация о правильном отдыхе для сайта фонда, проведена индивидуальная консультация для кандидата в волонтеры, обсуждение конкретного кейса с сотрудниками волонтерского отдела, обеспечивалось психологическое сопровождение двух семей подопечных фонда (во время лечения за рубежом и в ходе терапии в Морозовской больнице), проведены три консультации. Также продолжалась работа над новой организацией функционирования психологической службы фонда. Донорство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В сентябре 2023 года в трех основных подопечных клиниках донорского проекта — Российской детской клинической больнице, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и ГКБ № 52 г. Москвы — было 1516 безвозмездных доноров цельной крови, 662 — тромбоцитов и 99 — плазмы крови.

534 902 рубля расходы по донорскому проекту

Поступила 10 просьб о поиске доноров для пациентов 4 клиник: кроме РДКБ, это были НМИЦ гематологии имени Н.Н. Блохина, МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ скорой помощи № 1 г. Омска. Донорами для этих пациентов стали 84 человека. Велся поиск доноров гранулоцитов для Луизы Мамоновой, сейчас девочка уже в трансплантационном отделении. Удалось провести 15 выездных донорских акций (14 совместно с Центром крови, одну — с Московской областной станцией переливания крови) в следующих учреждениях, организациях и компаниях: Kept (экс-КПМГ), «Глобус» в Митино, «ЮниКредит Банк», «Лидер» (Газфонд), «РТ Лабс», «ЭТП Газпромбанк», «Т плюс», «Среднерусский банк СберБанка», ВЦ РЖД, «МТС Банк», «Голдер Электроникс», НСПК, больница Святителя Алексия, «Мосэнерго» (офис на проспекте Вернадского) и храм Большого Вознесения на Большой Никитской. Донорами в ходе этих акций стали 719 человек. Сентябрьские расходы по донорскому проекту включают в себя обычные траты на работу донорской службы и оплату изготовления сувенирной продукции для почетных доноров крови и ее компонентов. Волонтерство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) Программа «Возвращение детства». Состоялось 56 визитов волонтеров в отделения НМИЦ нейрохирургии, МООД, Морозовской больницы и Центра имени Дмитрия Рогачева. Во всех подопечных больницах волонтеры помогли отметить День знаний. Были мастер-классы по изготовлению поделок и росписи сумок, настольные игры, кинопоказы и другие форматы встреч.

1 086 289 рублей расходы по волонтерскому проекту

Программа « Окно в мир ». Проект «Выездные мероприятия» в сентябре организовал посещение 18 событий для 290 человек: посещения театров, выставок и музеев, аттракционов, спортивных матчей и так далее. В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 36 групповых занятий для 205 участников и 12 групповых занятий для родителей (по итальянскому языку и йоге), а также 18 индивидуальных встреч. Волонтеры проекта «Профессии» рассказывали о профессии дайвера. В рамках проекта «Первый шаг» 20 подопечных продолжали обучение в школе MosModels.

Программа Pro bono . Волонтеры административного проекта продолжали помогать с обработкой данных, заполнением таблиц и написанием благодарственных писем. Волонтеры видеогруппы провели съемку на выездном мастер-классе для подопечных фонда и смонтировали 7 видеороликов. Дизайнеры занимались версткой журнала «Звездочка», который вместе с волонтерами фонда создают подопечные Центра им. Дмитрия Рогачева. Переводчики подготовили перевод одного медицинского документа на английский язык. Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили 7 запросов: отвозили анализы, помогали на мероприятии и так далее. Волонтеры квартирного проекта создали небольшой пластилиновый мультфильм вместе с подопечными. Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили 14 поездок, в том числе шесть в рамках направления «Покажи Москву». Юристы продолжали консультировать подопечных по почте и по телефону.

Программы лояльности . Волонтеры проекта «Помощь на ярмарках» представляли фонд на 2 мероприятиях: на Woman Summit и на Усачевском рынке 2 сентября. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели 10 «уроков доброты» для учеников московских школ и приняли участие в благотворительной ярмарке в школе № 1415.

Координатором программы «Начало» обработано 98 заявок на волонтерство. Были проведены одна ознакомительная встреча и 4 групповых собеседования. Расходы в рамках волонтерского проекта — это обычные траты на работу волонтерской службы фонда (прежде всего это оплата труда координаторов волонтеров), а также некоторые расходы, связанные с организацией благотворительного мероприятия на Усачевском рынке. Немедицинская реабилитация (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В проекте тьюторского сопровождения «Компас» прошло 8 тьюториалов с подопечными, координатор проекта провел 2 вводные встречи с потенциальными тьюторантами, для волонтеров-тьюторов были проведены 3 организационных встречи и обучающая встреча с внешним экспертом. Начался осенний цикл реабилитационных программ «Мы в игре». Первая группа участников из 25 человек (8 семей) была введена в программу, которая завершится в ноябре 2023. Параллельно проводилась подготовка новых мастеров игры: обучение проходят 21 волонтер. Сентябрь — время подготовки к осенним программам «Семейные выходные». Было проведено 2 собеседования для кандидатов в волонтеры, по их итогам 10 новых волонтеров были подключены к проекту и приступили к обучению. Было проведено 4 очных обучающих встречи для новых и действующих волонтеров проекта. Кроме того, новички проходили онлайн-обучение. Благотворительная школа продолжала свою работу: в сентябре обучением подопечных занимался 21 учитель, всего было проведено 90 индивидуальных уроков с 16 учениками по разным предметам. В сентябре завершали обучение 3 волонтера-учителя, один волонтер присоединился к проекту, и еще с одним кандидатом была проведена профильная встреча.

56 379 402 рубля расходы на строительство пансионата